Nok en gang ble kongebesøket avlyst

Kong Harald skulle ta turen til Skaun kommune tirsdag 29. august, men ble sykemeldt med forkjølelse kvelden før. Han kan derfor ikke gjennomføre tirsdagens planlagte program i Skaun i Trøndelag.

– Han er anbefalt å ta det med ro de neste dagene, opplyser Kongehuset.

Besøket skulle opprinnelig funnet sted 25. april i år, men ble utsatt på grunn av flytrøbbel på Gardermoen.

Kjedelig, men helsa går først

Kong Harald skulle etter planen reist til Skaun kommune for å besøke den ideelle organisasjonen Drive Norge. Det var også lagt opp til en offentlig mottakelse ved kulturhuset i Børsa.

– Det er veldig kjedelig selvfølgelig, spesielt for ungdommene som har gledet seg lenge til dette.

Det sier ordfører i Skaun kommune Gunn Iversen Stokke.

I anledning kongebesøket hadde barn og ungdom satt opp «Marikoll spelet», som handler om en av kongens mange interesser, nemlig hopp.

– Det er synd for de som har øvd og øvd, men helsa må gå først.

Ordføreren var blant de som hadde gledet seg på kongebesøk. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hun forteller at bygda er på tilbudssida og gjerne ønsker kongen tilbake når han er på bena igjen. Gjerne med enda større rammer.

– Jeg håper at vi gjennom samarbeid med statsforvalteren og hoffet, kanskje kunne fått til en enda større ramme neste gang dette kommer opp.

– Det var veldig lite tid til å få vist frem Skaun. Det er fint med besøk på Drive og i kulturhuset, men det er så mye vi skulle få vist frem, sier ordføreren.

Rigges ned

Rundt daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth, rigges stoler, løpere og telt ned.

– Vi blir selvfølgelig veldig lei oss. Ungdommene er skuffet fordi de har gledet seg i snart åtte måneder.

Planleggingen startet før det planlagte besøket i april. Tirsdag skulle de vise frem «kjør for livet» programmet.

– Det er et program for ungdommer som kanskje ikke passer inn i den vanlige trakta. De får komme hit en dag i uka å gjøre noe de interesserer seg for, sier Børseth.

Daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth håper kongen kommer når han får anledning. Foto: Jøte Toftaker / NRK

I Skaun er det motorsport og motor som er hovedfokus i DRIVE. Planen for dagen var å ta med kongen på utskifting av lys og bremselys på ATVene.

– I tillegg skulle kongen få kjøre radiostyrt bil sammen med ungdommene.

– Jeg tror han skulle fått en litt annerledes dag enn det han er vant til.

Kostbart

Med to avlyste besøk er det ikke bare skuffelsen som er stor, også de økonomiske utgiftene merkes.

– Det er ressurskrevende og et stort apparat av frivillige og ansatte som er i sving for å få dette til å gå opp.

I tillegg til kostnader rundt blant annet spellet, er det bussutgiftene som har vært størst. For at skoleungene skulle delta måtte kommunen forskyve skolebussen med en time.

– AtB skal ha ganske mye for å flytte skoleruta en time, så på disse to gangene har vi vel brukt litt over 100 000 kroner.

Likevel er ikke kostnadene det verste ifølge ordføreren.

– Det får vi til, samtidig som det er penger vi kunne brukt på noe annet, men det kan ikke kongen noe for.

Hun legger til:

– Mest kjipt er det jo fordi ungene og ungdommene har gledet seg til å få en royal dag i Skaun.

Hun forteller at barnehagene og skolene skulle stå pyntet langs veien med flagg.

– Ungdommene på Drive har jo forberedt og gledet seg veldig, men det er ikke noe vi får gjort noe med.

– Vi får bare krysse fingrene for at vi får det til, vi har veldig lyst til at han skal komme.

Kong Harald, som etter sommerens fylkestur til Nordland har vært på offisielt besøk i 338 av landets 356 kommuner, har aldri før besøkt Skaun. Han har uttalt at han har som mål å besøke alle kommunene.

Kongen var også sykmeldt i mai, da han ble lagt inn på Rikshospitalet med en infeksjon.