Kong Harald er utskrevet fra sykehuset

«Hans Majestet Kongen er i dag utskrevet fra Rikshospitalet og har det bra,» heter det i pressemeldingen fra kongehuset.

Kong Harald var opprinnelig sykmeldt frem til helgen, men sykmeldingen er nå forlenget.

«Kongen er sykmeldt til og med mandag 8. april for hvile og restitusjon,» opplyser kongehuset.

Dermed ligger det slik det ser ut nå, an til at kongen er tilbake i arbeid 9. april.

I perioden kongen er sykmeldt, overtar kronprins Haakon, som da er kronprinsregent, kongens konstitusjonelle oppgaver.

Kong Harald ble kjørt fra Rikshospitalet like før klokken 11.45 i dag. Kort tid etter forlot også kongens storesøster prinsesse Astrid (92) sykehuset.

Prinsesse Astrid ble kjørt bort fra Rikshospitalet kort tid etter at kongen var utskrevet. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Infeksjon som påvirket hjertet

Kongen fikk denne uken innlagt permanent pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens.

Kongens livlege Bjørn Bendz møtte pressen etter å ha operert inn en fast pacemaker på kong Harald. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Da kongens livlege Bjørn Bendz møtte pressen etter inngrepet, sa han at han ventet at kongen ville være sykmeldt til over påske.

– Kongen har hatt en infeksjon som også har påvirket hjertet, sa Bendz.

– Hvor alvorlig syk har kongen vært, spurte NRK.

– Når personer som er nesten 90 år, blir lagt inn med en infeksjon, er det alltid alvorlig, svarte Bendz.

Kong Harald har vært i full jobb for monarkiet og hadde 431 arbeidsoppdrag i fjor. Her er han i Vevelstad kirke under kongeparets fylkesbesøk i Nordland i fjor sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ble akutt syk

Kong Harald ble akutt syk da han var på ferie i Malaysia. Han ble innlagt på sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi for 16 dager siden, tirsdag 27. februar.

– Man mistenkte ganske raskt at kongen hadde en infeksjon, sa Bendz.

Kongen fikk da antibiotikabehandling og responderte godt på den, ifølge livlegen.

– I dagene som gikk der nede, var kongen i stadig bedring. Etter hvert fikk vi mistanke om at det kunne bli behov for pacemaker. Vi så at hjertefrekvensen var for lav, sa Bendz.

Han la til at kongen i begynnelsen fikk medisiner for å holde pulsen oppe.

Dagen før kong Harald skulle flys den lange reisen hjem til Norge, besluttet livlegen å legge inn en midlertidig pacemaker.

Kongen ble umiddelbart etter hjemkomst til Norge lagt inn på Rikshospitalet for videre undersøkelser. Der ble den midlertidige pacemakeren erstattet med en permanent tirsdag denne uken.

Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. Du trenger javascript for å se video. Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem.

Takket

Kongeparet skrev i en hilsen i forrige uke at de hadde et stort behov for å takke for all omsorg, hjelp og støtte i forbindelse med at kongen ble syk på ferien de var på i Malaysia.

«Vi har kjent varmen strømme fra det norske folk i denne tiden. Det store engasjementet har rørt oss, og styrket oss. Tusen takk til alle for omtanken dere har vist oss i familien,» heter det i en melding på Kongehuset.no fra kongeparet.

De takket også malaysiske myndigheter og ansatte ved sykehuset på Langkawi, den norske regjeringen, Forsvaret og andre som fikk kongen hjem til Norge, samt ansatte på Rikshospitalet.

«Vi takker hver og én som har gitt oss omsorg, praktisk og helsefaglig hjelp i en utfordrende situasjon.»