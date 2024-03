Kongen har fått permanent pacemaker: Inngrepet var vellykket

Inngrepet skjedde på Rikshospitalet og var vellykket, skriver kongehuset i en pressemelding.

Kongehuset opplyser samtidig at kongen kommer til å bli værende på sykehuset i noen dager til.

Kongens livlege Bjørn Bendz vil møte pressen i ettermiddag.

Statsministeren ønsker god bedring

Statsminister Jonas Gahr Støre blir løpende orientert om kongens helse.

Da han møtte pressen i forkant av regjeringens budsjettkonferanse i dag, sa han at alle i Norge tenker på kongen og ønsker ham lykke til.

– Jeg ønsker kongen vår god bedring og at operasjonen går bra. Og det pleier det jo absolutt å gjøre. Jeg tror også at det kommer til å være bra for ham, sa Støre.

VED SKOGENS KONGE: Jonas Gahr Støre på budsjettkonferanse på Klækken hotell i dag. Foto: Javad Parsa / NTB

For en uke siden ble det klart at kong Harald trenger en permanent pacemaker. Årsaken er at han har for lav hjertefrekvens, opplyste kongehuset i en pressemelding da.

Kongen kunne imidlertid ikke få lagt inn pacemakeren før han var helt fri for infeksjonen han har slitt med i det siste. Derfor har inngrepet latt vente på seg.

Fikk midlertidig pacemaker før hjemreisen

Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i Oslo siden han kom hjem fra Malaysia.

Kongens livlege Bjørn Bendz har fulgt kong Harald tett de siste årene. Foto: Geir Olsen / NTB

Flyet som fraktet kongen tilbake til Norge, landet på norsk jord sent om kvelden søndag 3. mars, etter en flytur som varte i totalt 17 timer.

Da hadde kongen allerede fått innlagt en midlertidig pacemaker ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi.

Beslutningen ble tatt dagen før den lange flyturen og skulle gjøre hjemreisen tryggere, opplyste kongens livlege Bjørn Bendz.

Slik var de dramatiske dagene da kongen ble syk i Malaysia:

– Ikke et stort inngrep

Når den midlertidige pacemakeren er erstattet av en permanent, betyr det at pacemakeren opereres inn og blir liggende og styre hjertets rytme.

Det forklarte Lars Aaberge, avdelingsleder på kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK i forrige uke.

Han uttalte seg på generelt grunnlag.

Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. Du trenger javascript for å se video. Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem.

Ifølge Aaberge er det ikke et komplisert inngrep å sette inn en permanent pacemaker.

– Nei, det er ikke et stort inngrep. Det foregår vanligvis med lokalbedøvelse. Da legges pacemakeren som et batteri på størrelse med en fyrstikkeske, under huden, gjerne i den venstre skulderregionen. Så går ledningene derfra og ned til hjertet, sa han.

Tidligere hjerteoperert

Kongen har også tidligere vært gjennom inngrep knyttet til hjertet.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Kong Harald har besøkt de aller fleste av Norges kommuner. Her er han i Flå i oktober i fjor. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren.

Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.

I fjor hadde kong Harald 431 arbeidsoppdrag – slik er hans arbeidshverdag: