18-åringen overlevde da kameraten angrep med hammer og kniv – to andre ble drept

Mandag 17. september 2018, i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Fire kamerater skal ha sittet i sofaen og sett en musikkvideo.

Kort tid etter lå en person død i leiligheten. En annen døde på vei til sykehuset. En klarte akkurat å komme seg unna.

Deres 18 år gamle kamerat hadde gått løs på dem med hammer og kniv.

Mandag klokken 09.30 må han møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for å ha drept dem, og forsøkt å drepe den tredje kameraten. De fire er alle opprinnelig fra Afghanistan.

Tiltalte slo Nasratullah Hashimi (19) i hodet med hammer ni ganger, og stakk ham i brystet med kniv ti ganger. Hashimi døde av skadene i brystet.

Tiltalte slo Reza Alizada (17) i hodet med hammer fem ganger, og stakk ham med kniv i halsen og brystet åtte ganger. Alizada døde av hodeskadene.

MOR OG BROR I RETTEN: Reza Alizada sine etterlatte er på plass i tingretten mandag morgen. Quasem og Ziagul Alizada mistet sin bror og sønn. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Leiligheten er ikke ryddet eller vasket

Leiligheten i trehuset i Trondheim sentrum står fortsatt urørt etter dobbeltdrapet. Den tiltalte bodde der sammen med en av de drepte, Reza Alizada. Hans mor, far og bror var i leiligheten i forrige uke sammen med bistandsadvokat Erik Widerøe.

DREPT: Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) ble drept i Trondheim sentrum i september. Deres 18 år gamle kamerat er tiltalt. Foto: Privat

– Det var kjempetøft å gå inn i leiligheten. Den er som den var – den har ikke vært ryddet eller vasket, sier Widerøe.

Onsdag denne uka skal retten se åstedet.

URØRT: Leiligheten i Trondheim sentrum er fortsatt slik krimteknikerne forlot den. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det er for å gi retten inntrykk av hvor liten leiligheten er, og hvor vanskelig det kan være å rømme ut av en slik situasjon fra en gjerningsperson som bruker kniv og hammer, sier aktor Kaia Strandjord.

En helt normal ettermiddag

Den overlevende var den første som ble angrepet. Han klarte å rømme fra leiligheten, med blod piplende fra skallen.

Ute på fortauet langs den tett trafikkerte Prinsens gate, segnet han om.

Folk hastet til for å hjelpe mannen, som fortalte han at han nettopp var blitt angrepet med hammer.

BEFARING: Retten skal onsdag til leiligheten hvor Nasratullah Hashimi og Reza Alizada ble drept. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I månedene etter dobbeltdrapet har mannen hatt det tungt, sier bistandsadvokaten hans, Sigrun Dybvad.

– Han har prøvd å leve livet så normalt som mulig. Han bor på hybel og prøver å gå på skole, sier hun.

Mannen har forklart seg i detalj om hva som skjedde i forkant av drapene. Han har sagt at det var en helt normal ettermiddag.

– For guttene kom angrepet som lyn fra klar himmel, altså helt uprovosert.

Dybvad vil ikke gå i detalj på hva klienten hennes har sagt i avhør før forklaringen hans i retten. Han er den første som skal vitne.

BEGRAVELSE: Reza Alizada ble begravet på Havstein i Trondheim i oktober. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Den tiltalte husker ingenting

Den tiltalte 18-åringen var til behandling i psykiatrien etter dobbeltdrapet, før han ble overført til Trondheim fengsel. Deretter ble han ført tilbake til sikkerhetsavdelingen på Brøset i Trondheim.

Rettspsykiaterne mener den tiltalte er paranoid schizofren, og at han var psykotisk både under og etter drapene.

– Han forstår nok hva han er tiltalt for, det har vi grundig forklart ham. Han har ikke noe erindring av hva han rent faktisk er tiltalt for, sier Tore Angen, som er en av tiltaltes to forsvarere.

Aktor kommer til å legge ned påstand om at mannen dømmes til tvungen psykisk helsevern. Dette fordi psykotiske ikke kan dømmes til fengsel.

– Han benekter ikke straffskyld, men har heller ikke hukommelse fra hendelsen. Det gjør noe med hele bevissituasjonen. Vi må belyse for tingretten, skritt for skritt, hva vi har funnet av bevis, sier aktor Kaia Strandjord.