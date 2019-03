Tiltalt for å ha drept kameratene sine med kniv og hammer

Tiltale i dobbeltdrapet i Trondheim er tatt ut. Den 18 år gamle mannen er tiltalt for å ha brukt hammer og kniv i drapene på kameratene sine, Nasratullah Hashimi og Reza Alizada.

Vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern

En av de to ble slått i hodet med hammer ni ganger og knivstukket i brystet ti ganger. Han døde av skadene i brystet.

Den andre ble slått i hodet fem ganger og knivstukket i brystet og halsen åtte ganger. Han døde av hodeskader.

Statsadvokaten vil legge ned påstand om at 18-åringen skal overføres til tvungent psykisk helsevern.

Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett kommende mandag, og er berammet i halvannen uke.

I løpet av en av dagene skal retten på befaring i leiligheten hvor dobbeltdrapet skjedde.

Aktor har bestemt at ingen under 18 år får følge rettssaken.

Også tiltalt for drapsforsøk

Den tiltalte 18-åringen er flyktning fra Afghanistan. Han har vært i Norge i snart fire år, og kom til Trondheim i august 2018.

I tillegg til dobbeltdrap, er han tiltalt for å ha forsøkt å drepe en tredje kamerat ved å slå ham i hodet med hammer.

Mannen fikk et tre centimeter dypt kutt i hodet, før han klarte å rømme fra åstedet, en leilighet midt i Trondheim sentrum.

DOBBELTDRAP: Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept av sin 18 år gamle kamerat. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tiltalte er erklært psykotisk

Den nå tiltalte mannen har delvis vært til behandling i psykiatrien etter dobbeltdrapet. Deretter ble han overført til Trondheim fengsel.

Men de rettspsykiatrisk sakkyndige fikk problemer med å undersøke tiltalte i fengselet. Før jul ble han derfor ført tilbake til sikkerhetsavdelingen på Brøset i Trondheim hvor han ble underlagt tvungen psykisk observasjon.

Psykiaterne konkluderte nylig med at tiltalte var psykotisk under drapene, og at han fortsatt er det. Etter det NRK kjenner til har han fått diagnosen paranoid schizofreni.

Folk som er psykotiske kan ikke dømmes til fengsel, men til tvungent psykisk helsevern.

Foreldrene til de drepte skal vitne

Aktoratet har hentet inn 45 vitner inkludert de sakkyndige. Rettssaken starter med forklaringen til mannen som ble forsøkt drept.

Faren til Reza Alizada og moren til Nasratullah Hashimi skal vitne, i tillegg til en venn av tiltalte og to av dem han bodde med på mottak i Tvedestrand og Porsgrunn.