Reza (17) og Nasratullah (19) ble drept i Trondheim

Reza Alizada og Nasratullah Hashimi, opprinnelig fra Afghanistan, skal ha blitt drept av en 18-åring som var kameraten deres.

Alle fire involverte er opprinnelig fra Afghanistan. De drepte skal obduseres i løpet av tirsdag.

Dette vet vi om Reza Alizada:

Var 17 år.

Hadde bodd i Norge i flere år.

Hadde oppholdstillatelse i Norge.

Dette vet vi om Nasratullah Hashimi:

Var 19 år.

Bodde lenge i asylmottak i Norge.

Kom flyttende til Trondheim 19. august.

Hadde oppholdstillatelse i Norge.

Var bosatt i leiligheten som er drapsåsted.

Drapssiktet hadde ikke oppholdstillatelse

De to andre involverte ble skadd i forbindelse med dobbeltdrapet. De to er innlagt på St. Olavs hospital med alvorlige skader, men tilstanden på dem er stabil.

Dette vet vi om siktede:

Fylte nylig 18 år.

Har bodd i Norge siden 2015.

Kom til Trondheim i midten av august.

Er asylsøker, noe som betyr at han ikke har oppholdstillatelse i Norge.

Er siktet for forsettlig dobbeltdrap.

Ble skutt av politiet – behandles på sykehus

Drapssiktede hadde kommet seg fra Midtbyen i Trondheim til Trondheim sentralstasjon da politiet pågrep ham. Der ble mannen skutt i beinet av politiet fordi han var i ferd med å skade seg selv.

Nå er mannen innlagt ved St. Olavs hospital hvor han behandles for skadene han fikk under pågripelsen.

Alle fire har bodd i Norge uten familiene sine. Én av dem kom til Norge for en måned siden. Andre har tidligere vært bosatt andre steder i landet før de kom til Trondheim. Den drapssiktede skal være asylsøker.

Omtrent 200 enslige, mindreårige flyktninger eller asylsøkere bor i Trondheim. Her regnes de som mindreårige inntil de har fylt 20 år.

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept av en annen enslig, mindreårig i Trondheim mandag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Var elever ved to ulike skoler

Tre av de involverte i drapssaken var elever ved Heimdal videregående skole, deriblant den drepte. Den andre drepte var elev ved Melhus videregående. Begge skolene jobber tirsdag med å ivareta medelevene.

– Mange er sterkt berørte. De reagerer forskjellig, men alle kjenner nok på sorg, sier fylkesdirektør i Trøndelag, Vegard Iversen.

Han hadde forberedt tale og kjøpt blomster til åpningsseremonien av Heimdal videregående skole – en seremoni som skulle finne sted tirsdag formiddag. Den ble avlyst da skolen i stedet måtte håndtere drapet på én av sine elever.

Huseier har aldri hatt problemer med leietakerne

Pinsemenigheten Betel eier bygningen i Trondheim hvor dobbeltdrapet skal ha skjedd mandag.



Menigheten har i et par år leid ut leiligheter til Trondheim kommune, hvor enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger bodde.



Hovedpastor i pinsemenigheten Betel, Frank Erlandsen, sier de ikke har opplevd noen tidligere problemer eller alvorlige hendelser.

– Ikke som jeg kjenner til, vi har kun hatt kontakt med Trondheim kommune, forklarer Erlandsen.

Han sier dobbeltdrapet har gått hardt inn på menigheten.

– Selv om vi ikke har hatt nær kontakt og kjenner de berørte, så gjør det vondt når det kommer nært på den måten. Vi håper at dette ikke skal føre til fremmedfrykt i byen vår, men at vi skal stå sammen for denne byens beste, sier Erlandsen.