Dette skal du se etter når du kjøper juletre

Mange juletre å velge mellom. Foto: Holm, Morten / Scanpix

Selv om juletrær i plast har tatt en del av markedet, kjøper sju av ti fortsatt juletrær som ryr hvis de ikke får nok vann.

Alf Vikan, som er fagansvarlig i Trøndelag juletrelag, sier at det er fjelledelgran som er mest populær som juletre.

– Ja, nå de første dagene har det gått mest i fjelledelgran. Mange liker det blågrå skjæret og den holder også bedre på nålene enn vanlig gran.

– Men furu selger også fortsatt bra. På furua er det ofte kongler og folk synes det er artig når konglene begynner å åpne seg i løpet av jula.

Fagansvarlig Alf Vikan i Trøndelag juletrelag: Dette bør du se etter når du handler juletre Du trenger javascript for å se video. Fagansvarlig Alf Vikan i Trøndelag juletrelag: Dette bør du se etter når du handler juletre

Gran

– Når det gjelder vanlig gran, hvis det er det du vil ha, så er det et tips å kikke på fargen, sier Vikan.

– Kraftige nåler og frisk grønnfarge er vanligvis et sikkert tegn på at du har funnet et bra tre. Hvis nålene er tynne vil de ha lettere for å tørke, og da begynner treet å ry. Dessuten bør treet være så «nytt» som mulig. Grana er avhengig av å være nylig hugget.

Flere typer juletre Ekspandér faktaboks Fjelledelgran er en norsk spesialitet. Den regnes for å være blandt de mest smaltvoksende treslagene. Svært aromatisk lukt, suveren nålefasthet og stor fargevariasjon.

Nordmannsedelgran er noe videre i formen enn fjelledelgran. Baret er svært fyldig, med blanke, mørkegrønne nåler. Greinvinkelen er svakt reisende med god plass til pynt. Den holder godt på nålene i flere uker i tuetemperatur og har ingen aromatisk lukt.

Gran vokser over hele landet og er velegnet som juletre. Gode egenskaper som ofte trekkes fram er at den er smaltvoksende og har god lukt.

Furu som juletre har særlig tradisjon i områder med lite naturlig gran. Furu har god holdbarhet som juletre. Kilde: Norsk Juletre

Bruk saga

Grana bør være så 'fersk' som mulig, sier Vikan. Før du setter treet i juletrefoten, bør du sage av enden for å sikre godt vannopptak. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Når du har kjøpt et tre og får det hjem, er det to ting som er viktig.

Det første er at treet ikke bør få en for brå overgang fra ute til innetemperatur. Har treet stått ute i flere minusgrader, kan det være lurt å la det være noen timer i et rom som ikke er så varmt før du tar det inn i stua.

For det andre er det viktig at treet tar til seg vann. Og for å sikre det bør du sage av stammen nederst. Ta minst en centimeter. Da får du en «frisk» ende på stammen, og kommer inn dit porene i treet er åpne.

Husk at treet trenger ganske mye vann i starten.