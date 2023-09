Under torsdagens debatt ved Meldal videregående skole fikk Unge Venstre beskjed om å fjerne enkelte av brosjyrene sine.

– Det var ikke overraskende at det skjedde, men man blir jo litt irritert.

Det sier Marthe Osen. Hun er nestleder i Trøndelag Unge Venstre. Hun forteller at de så vidt hadde rukket å legge ut legalize-brosjyrene på standen før de fikk beskjed om å fjerne dem.

Et politisk budskap

– Dette skjer hvert skolevalg, og jeg skjønner at folk synes det er et rart budskap, men det er et politisk budskap og vi har ytringsfrihet.

I tillegg til brosjyrene hadde Unge Venstre også tatt med pins som omhandlet legalisering av cannabis, men en stor plakat med budskapet ble stående hjemme.

De var forberedt på reaksjoner.

Marthe Osen, nestleder i Unge Venstre, var forberedt på reaksjoner. Foto: Saeed Zubair

– Det er dumt at skolene som skal lære elevene om politikk og ytringsfrihet ikke skjønner hva det går ut på selv. Det synes vi er litt bekymringsverdig.

Kan ikke stå inne for det

Rektor ved Meldal videregående skole, Anne Lise Kirkholt, synes situasjonen er uheldig.

– Årsaken til at vi ikke ønsket dette på vår skole, er fordi vi jobber med en sårbar ungdomsgruppe og tenker at legalisering av cannabis ikke er noe vi kan stå inne for.

Kirkholt ble oppringt av assisterende rektor da det skulle være valgdebatt på skolen.

– Vi ble da i første omgang enig om at det var materiell vi ikke ønsket å ha her på skolen, sier Kirkholt.

Rektor ved Meldal videregående skole sa først nei til Unge Venstre. Foto: Marthe Osen / Unge Venstre

Fikk likevel dele ut

Assisterende rektor tok ifølge Kirkholt en prat med Unge Venstre som hadde forberedt seg på at en slik situasjon kunne oppstå.

– De gjorde oss oppmerksomme på at de hadde et skriv fra UDIR om at dette var avklart og at vi måtte tillate det.

Det sier rektoren og legger til:

– Vi tok det til etterretning, så de deltok i valgdebatten og fikk stå på stand og dele ut sine brosjyrer etterpå.

– Det gikk jo greit til slutt og vi fikk snakket med ungdommene, sier nestlederen i Unge Venstre.

– Det er fint om lærerne til neste år kan la ungdomspartiene drive på med sitt istedenfor å ta vekk valgkampmaterialene våre fordi de selv er uenige.

Ikke første gang

– Vi har blitt bedt av enkelte skoler om å ikke dele ut brosjyrer med politisk budskap som handler om regulering av cannabis.

Det sier venstrepolitiker Abid Raja. Han forteller at det ikke er første gang de opplever dette. Både i skolevalgkampen i 2019 og 2021 var dette et gjentakende problem.

– Jeg tenker at vi som samfunn må ha såpass toleranse for at ungdomspolitikere skal kunne få fremføre sitt politiske budskap, selv om det er noe mange er uenige i.

Raja er redd ungdommen skal miste motivasjonen når de blir stoppet fra å dele sine politiske budskap.

– Det er ungdommer som bruker fritiden sin på dette, og når voksne folk kommer inn og stopper dem er jeg redd det dreper det politiske engasjementet. Det er en stor overtramp.

Raja sier det er et gjentagende problem at skoler nekter Unge Venstre å dele ut brosjyrer som handler om regulering av cannabis. Foto: Stortinget

Raja viser til at også både i 2019 og 2021 måtte kunnskapsministrene ut og understreke at dette var noe skolene burde akseptere og tillate.

Han etterlyser at kunnskapsminister Brenna skulle tatt ungdommene i forsvar tidligere.

Menneskerettighet å ytre seg

Kunnskapsdepartementet viser til at ytringsfriheten er en demokratisk menneskerettighet som skal sikre at man kan ytre seg fritt politisk.

Det gjelder så lenge man ikke oppfordrer til vold eller trakasserer andre mennesker på en måte som havner innenfor kategorien «ulovlig ytring».

– I Norge har vi en sterk tradisjon med aktive og dyktige ungdomspartier som gjør en stor jobb for å vekke engasjement blant unge. Det er viktig når vi trenger at flere unge engasjerer seg politisk, og at flere unge stemmer ved valg, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø (Ap).

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø (Ap), sier i en kommentar til NRK at ytringsfriheten er en demokratisk menneskerettighet, og at det er viktig at ungdommer engasjerer seg. Foto: Jens Driveklepp

– Det er bra at norske elever gjennom skolevalg og politiske stands lærer om samfunnet, demokrati, politikk og ikke minst om respekt for andres syn. Så får det være opp til den enkelte å avgjøre om man er enig i budskapet man får presentert, sier Lysø.