Krever bemanningsnorm i eldreomsorgen

Historien om Jan Berg gjorde inntrykk på politikerne som deltok i valgsendinga på NRK1 fra Trondheim onsdag kveld.

NRK har fulgt han gjennom ett år på sykehjemmet. Kona Sonja slet med å få kontakt med sin Parkinson-rammede mann. Han ville ikke spise noe særlig og skadet seg ofte. Etter at NRK tok opp saken, ble antallet pleiere på vakt doblet om kvelden og natta. Fra en til to, og Jan begynte å spise.

Kommunen kan ikke garantere at den ekstra pleieren vil bestå.

Nå bør det innføres en bemanningsnorm som sikrer at det er et visst antall sykepleiere og andre på jobb på sykehjem. Det kravet kommer både fra SV og Norsk Sykepleierforbund.

Både Høyre-leder Erna Solberg og Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, Cecilie Myrseth, sier nei til forslaget.

Rar forskjell

Det er innført en norm for både lærere og barnehagepersonell som sikrer en minimumsbemanning, men det samme gjelder ikke på norske sykehjem.

– Vi har allerede en bemanningsnorm for skole og barnehage, og det er veldig bra. Det er utrolig rart at det ikke blir sett i sammenheng.

Det sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund og får støtte fra SV.

– Hvorfor skal det være annerledes for helsetjeneste og eldreomsorg, sier Sverresdatter Larsen.

Hvorfor bemanningsnorm for lærere, men ikke for sykepleiere, spør forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Ap er kritiske til ny bemanningsnorm

Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, Cecilie Myrseth, fikk se NRKs TV-reportasje om Jan på sykehjemmet i Trondheim, som fikk en ekstra ansatt på avdelinga.

Men Ap er kritisk til en bemanningsnorm som sier hvor mange som må være på vakt til enhver tid.

– Jeg har ikke tro på at et ett skjema passer for alle norske kommuner. Vi har ulike kommuner, ulike behov, og jeg tror at man lokalt er best på å finne ut akkurat hvilken type personell man trenger på sin avdeling, sier Myrseth.

Hun sier at de er nødt til å ha fokus på å øke grunnbemanninga.

– Det største utfordringen for de fleste norske kommuner er at man ikke får tak i fagfolk. Man kan lyse ut stillinger, men får ikke tak i dem. Så vi må sørge for at det er flere fagfolk tilgjengelig og at de har lyst til å være i tjenesten, sier Myrseth.

Helsepolitisk talskvinne for Ap, Cecilie Myrseth. Foto: NRK

Høyre sikret norm for lærere

Høyre-leder Erna Solberg sier nei til å innføre en bemanningsnorm på norske sykehjem og dermed krav til et minimum av ansatte på jobb til enhver tid.

Den forrige regjeringa og Høyre var med på å innføre en slik norm for lærerne.

– Har du en bemanningsnorm så blir det veldig strengt for hver avdeling, i stedet for at du har fleksibilitet til å fylle opp med mere folk når noen blir mye dårligere, sier Solberg.

I dag er kravet at det skal være forsvarlig bemanning på sykehjem.

– Det er en lovpålagt oppgave å sørge for tilstrekkelig bemanning. Og så må man ha fleksibilitet til å kunne organisere seg ulikt, sier Høyre-lederen.

Både skoler og barnehager har fått bemanningsnormer Ekspander/minimer faktaboks Det er innført bemanningsnorm i grunnskolen i Norge, og det ble vedtatt av Stortinget i 2017. I første til fjerde klasse skal en lærer ikke ha ansvar for flere enn 15 elever for eksempel. Det er innført bemanningsnorm i barnehagene i Norge fra 2018. Kommunene må sette av nok penger til dette. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Leder i Høyre, Erna Solberg sikret bemanningsnorm for lærerne, men sier nei til å gjøre det samme på sykehjem. Foto: William Jobling / NRK

Vil utrede bemanningsnorm

Nestleder i SV, Marian Hussein deler synet til Norsk Sykepleierforbund, og vil ha en norm som sikrer både flere og mer differensierte ansatte.

– Det handler til syvende og sist om hva vi kan gjøre for å ta ned belastningen som helsepersonell har meldt ifra om, sier hun.

Partiet har så langt ikke fått støtte i Stortinget for forslaget om å utrede muligheten for en bemanningsnorm på norske sykehjem.

– Vi har mangel på helsepersonell og ansatte som sier fra om belastningen. Mange har sluttet i yrket og vi ser dalende søkertall, så det må tas grep. Bemanningsnorm kan være en av løsningene, mener SVs nestleder.