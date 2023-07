«Min klient er selvsagt på det rene med at videofilming i seg selv er et brudd på de handlingsregler som gjelder, men i denne situasjonen er han glad for at dette ble gjennomført.»

Det kommer fram i klagen som er sendt til Statens helsetilsyn etter at legen ble fratatt legeautorisasjonen i juni. NRK har fått innsyn i dokumentet.

Politiet har funnet flere harddisker hjemme hos legen, som inneholder 6000 timer med videomateriale.

Harddiskene skal ha vært merket med dato og årstall. De første opptakene er fra 2016 og det siste fra 2021.

Overgrepsanklagene mot legen strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet. Altså en periode på over 20 år.

Legen erkjenner ikke straffskyld.

Dette mener Helsetilsynet er det mest alvorlige legen har gjort: Ekspander/minimer faktaboks Helsetilsynet har i sitt forhåndsvarsel vist til 16 klager som de mener inneholder opplysninger om grenseoverskridende adferd under behandling. Dette er de mest alvorlige forholdene som er beskrevet, ifølge Helsetilsynet: Klitorismassasje/massering av kjertler i underlivet/underlivsmassasje o.l.

Massasje i rektum/unødvendig rektalundersøkelse

Gynekologiske undersøkelser, ofte gjentatt, uten indikasjon

Finger(e) i skjeden mens pasienten må knipe/stramme, uten medisinsk indikasjon

Filming/fotografering av gynekologiske undersøkelser/underliv/naken kropp, eller at han har bedt pasient om å ta bilde av seg selv

Beføling av bryster/undersøkelse av bryster (bakfra) uten indikasjon.

Pasienter har uten grunn måttet være uten klær nedentil eller helt nakne under undersøkelser, eller har måttet stå i ulike posisjoner uten klær som oppleves krenkende

Legen har ført pasientens kropp/arm mot ditt skritt/penis

Tilbud om klitorismassasje

Hårfjerning i underlivet

Sedasjon (beroligende medikamenter) av pasienter i forbindelse med intime undersøkelser

Mener han filmet for å ha bevis

Ifølge et dokument fra Helsetilsynet skal de fleste av harddiskene inneholde video av gynekologiske undersøkelser som legen har utført på ulike pasienter.

Legen selv mener at videomaterialet vil dokumentere at han er uskyldig.

«Slik ville han sikre bevis for at alle undersøkelser ble gjennomført innenfor akseptable normer – om nye anklager skulle komme.» står det i klagen.

Legen og hans advokat, Karl Bjørnar Olsen, påpeker i klagen at det gjerne skal være en ekstra person i rommet når en lege utfører en gynekologisk undersøkelse.

«Dette vil imidlertid stjele tid og har ikke alltid vært mulig. Og det er intet i veien for at pasienten selv aksepterer at kun legen er til stede.» skriver de videre.

I klagen retter de også sterkt kritikk til måten en rekke instanser har håndtert saken på.

Varslet om underlivsundersøkelser 18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til kommuneoverlegen i Frosta kommune i Trøndelag.



Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd i forbindelse med underlivsundersøkelser.



Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klager mot legen. Siktet for voldtekt i 34 saker 24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Politiet fant «en betydelig mengde videomateriale» da de ransaket den siktedes legekontor.



23. mai 2023 opplyste politiet at 89 kvinner har status som fornærmet i straffesaken. Siktelsen ble utvidet til voldtekt i 34 saker:



«Den seksuelle omgangen har vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte i strid med straffelovens paragraf 292, jamfør paragraf 291 om voldtekt.» Legen nekter straffskyld Politiet hadde sitt første avhør med den siktede legen i starten av november 2022.



Legen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.



Legen har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. 16. januar 2023 ble suspensjonen forlenget i seks måneder. Legen fikk advarsel i 2007 I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.



I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.



Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.



Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.



Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen allerede på 1990-tallet. Over 130 kvinner har tatt kontakt Over 130 kvinner har ringt kontakttelefonen som Frosta kommune opprettet 24. august 2022 – den dagen legen ble siktet av politiet.



24. januar 2023 ble legen formelt sagt opp av kommunen, etter en lengre oppsigelsesprosess.



Da legen arbeidet som fastlege og kommuneoverlege, hadde han rundt 850 pasienter på fastlegelisten sin.

Siktet for 34 voldtekter

Det var i august i fjor at politiet startet etterforskning av den tidligere kommuneoverlegen.

Han er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

90 personer har så langt status som fornærmet i saken, og i mai utvidet politiet siktelsen til å gjelde voldtekt i 34 av sakene.

Legen mistet jobben sin i kommunen i januar i år.