I august 2022 startet politiet etterforskning av en kommuneoverlege i Trøndelag, etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn om mulige straffbare forhold.

Politiet jobber med en omfattende etterforskning av saken. Per nå er det 89 personer med status som fornærmet som har forklart seg for politiet.

Utvidet siktelse i 34 saker

– På bakgrunn av det som er fremkommet i etterforskningen så langt, har påtalemyndigheten funnet grunn til å utvide siktelsen mot tidligere kommuneoverlege til voldtekt i 34 saker.

Det sier Eivind Guldseth. Han er politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Den siktede har ikke erkjent straffskyld. Han fikk sparken fra jobben i januar i år.

Han var fra før av siktet for å ha misbrukt sin stilling til å ha skaffet seg seksuell omgang.

Den utvidede siktelsen omfatter 34 forhold hvor siktede skal ha hatt seksuell omgang med pasienter som politiet mener har vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

Fornøyde med at det skjer en utvikling

Den seksuelle omgangen har vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte.

– Mine klienter er orientert om pressemeldingen som har kommet fra politiet i dag. De er fornøyde med at det nå skjer en utvikling i saken, og for øvrig er de avventende til at politiet må ha tid til å drive den etterforskningen som er nødvendig for saken.

Det sier Camilla Hagen som representerer flere av de fornærmede kvinnene.

Hun legger til at enkelte av dem ønsker å formidle at det er godt å bli trodd og lyttet til.

Advokat Camilla Hagen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Vurderer fortløpende

Det gjenstår fremdeles en god del etterforskning i saken. Påtalemyndigheten vil vurdere fortløpende om siktelsen skal ytterligere utvides.

Politiet skriver at de som er berørt i saken kan kontakte NOK (46 93 69 77) eller Støttesenter for kriminalitetsutsatte (40 44 65 19) for råd og veiledning.