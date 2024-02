– Eg håper at den som vinn MGP i år snakkar høgt om Palestina.

Det seier finalist i Melodi Grand Prix, MIIA.

Ho er saman med dei andre finalistane på plass i Trondheim før den store MGP-finalen.

– Me skal ta i mot 8000 feststemte menneske og me skal sørge for at det blir ei hyggeleg oppleving for alle som kjem uansett kva intensjon dei har.

Det seier dagleg leiar i Trondheim spektrum, Terje Marriott.

For det er varsla at folk kjem for å demonstrere.

– Det har me fasilitert for og me satsar på at det blir hyggeleg for demonstrantane også, legg han smilande til.

Overraska over israelsk deltaking

Fleire av artistane som deltek i årets MGP-finale har ytra at dei ikkje støttar at Israel får delta.

Både Gåte og Keiino er usikker på kva dei kjem til å gjere dersom dei vinn den norske finalen.

– Då eg blei spurd om å bli med var eg usikker fordi eg veit at Israel har vore med tidlegare. Og det er ikkje noko nytt at Israel er ei okkupasjonsmakt. Dei har okkupert palestinske område lenge, seier artisten MIIA.

Og det er ho ikkje aleine om å meine.

– Det handlar meir om det å vere eit menneske med eit hjarte, enn at det handlar så mykje om politikk i denne saka.

Det seier finalist Gothminister. Begge to har brukt merksemda frå MGP til å ytre si meining om situasjonen på Gaza.

– Dette er ein måte eg kan vise kven eg er og kva eg står for. Eg kan bruke stemma mi, legg MIIA til.

Dersom dei vinn kjem dei til å delta i den internasjonale finalen i Malmö og bruke stemma si både til song og protest.

Eige område til demonstrantane

Under den norske finalen i Trondheim spektrum får demonstrantane eit eige område utanfor der publikum skal gå inn.

– Me er førebudd på og legg til rette for det, slik at dei får nytta ytringsfridommen sin, forklarar Marriott.

Men han er sikker på at det kjem til å bli god stemning for alle på MGP-finalen.

– Og skjer det noko som ikkje er heilt etter boka, så handterer me det også på ein god måte, legg han til.

Arrangøren har saman med politiet lagt planar og tiltak for alle mogelege situasjonar som kan oppstå.

– Me er godt førebudd på dette.

Seksjonsleiar Øyvind Lorentzen i Trøndelag politidistrikt seier det alltid er fare for at nokon vil markere haldinga si utan å varsle på førehand. – Men me har planar som me sett i verk for å førebygge, legg Lorentzen til. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Det seier seksjonsleiar for førebyggande og patrulje i Trondheim sentrum, Øyvind Lorentzen. Han seier politiet har god erfaring med slike arrangement og er sikker på at det kjem til å gå fint.

– Me vil sørge for ei trygg og sikker gjennomføring og håper at både artistar og publikum får ein hyggeleg kveld.

Men finaledagen er ikkje første gong nokon demonstrerer mot Israel si deltaking i Eurovision.

Krev boikott og utestenging

Israel deltek i Eurovision. Difor krev fleire boikott.

Om lag 300 artistar krev at Israel blir utestengd frå finalen i Eurovision i Malmö i mai.

Og dagen før den norske finalen møtte aksjonistar opp utanfor NRK sine lokale på Tyholt i Trondheim.

– Me må sjå forbi vår eiga glede av å samlast og sjå Grand Prix, seier aksjonsleiar Eiv Rindal.

Aksjonistane krev kulturboikott av Eurovision, sidan Israel skal delta.

– Den situasjonen som føregår no er heilt uakseptabel og moralsk gal.

Dagen før MGP-finalen stod demonstrantar utanfor NRK sine lokale på Tyholt i Trondheim. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det er ikkje opp til NRK

Men underhaldingsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen seier det er ikkje er opp til NRK som allmennkringkastar å ta stilling til ein kulturboikott av eit land i konflikt.

– Det er det opp til storting og regjering å gjere, seier han.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, sa då saka kom opp i Kringkastingsrådet at NRK ikkje kjem til å ta til orde for ein boikott.

– Å ta til orde for ein boikott av Israel vil svekke NRK si truverd som nyheitsformidlar.

Både ho og Halvorsen seier folk har rett til å protestere og vere ueinige med NRK.

– Den brutale krigen i Gaza råkar sjølvsagt mange. Og det er ein naturleg del av ytringsfridommen vår å sei si meining gjennom ein demonstrasjon, seier Halvorsen.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) seier det er uaktuelt å stenge ute Israel.

Sjå forklaring på kvifor Israel ikkje har blitt utestengd frå Eurovision: