Fjernet 13 av 14 Instagram-innlegg etter kritikk fra Helsedirektoratet

Du har kanskje sett det i Instagram-strømmen din. Et bilde av en Turbopils eller en Rai Rai-øl? Eller kanskje har det dukka opp et bilde fra et lokalt bryggeri du følger som viser det nye ølet de har brygga?

Bryggeriet Nøgne Ø la, for eksempel, i juni ut et bilde av en av sine øl i skjærgården. Teksten er på engelsk og beskriver hva innholdet smaker.

– Det har vi gjort fordi vi er en eksport-aktør. Dette gir oss muligheten til å publisere informasjon og bilder om våre produkter med tekst som ikke er på nordisk, altså engelsk, sier daglig leder Sverre Norm Øverland.

Øverland mener, siden teksten er på engelsk, at de holder seg innenfor loven. Den som sier at det er ulovlig med alkoholreklame retta mot nordmenn.

I et innlegg fra 2017 har bryggeriet riktignok lagt ut et bilde av fem flasker, som er sladda og skrevet på engelsk, at norske bryggerier ikke har lov å vise sine produkter i sosiale media.

– Jeg kan ikke huske enkeltposter i detalj, dessverre, men det får være opp til andre å vurdere våre enkeltpubliseringer. Vi har en gjeldende vurdering om at det vi publiserer er innenfor bestemmelsen, sier Øverland.

ALKOHOLREKLAME? Bryggeriet Nøgne Ø sier de retter seg mot sine utenlandske kunder når de legger ut slike bilder på sin Instagram. I teksten beskrives ølet på engelsk for å understreke at utlendinger er målgruppa. Foto: Skjermdump

Artister med eget øl

Bryggeriene har også sett at det har en verdi å gi band sitt eget øl. Turbonegro har fått sin Turbopils, Kvelertak har fått sin «mjød» og DDE har sin Rai Rai-pils. Dermed publiserer også artistene bilder av ølet «sitt».

– Vi synes det er et veldig artig produkt. Det blir ganske ekte i DDEs historikk. Det er enklere å sette Rai Rai på en ølboks enn en boks lettmelk, sier frontfigur i bandet, Bjarne Brøndbo.

Også han har lagt ut bilder av pilsen på sin Instagram, men fjerna det kort tid etter at NRK kontakta han om tematikken.

– Jeg har ingenting med det kommersielle rundt dette. Jeg synger sanger og har ropt Rai Rai sikkert ti tusen ganger i løpet av de siste 30 åra. Vi ønsker ikke å være med på noe ulovlig, sier Brøndbo.

RAI RAI: Bjarne Brøndbo ble såpass imponert over å få fire sixpacker i trekkspillkassa at han la det ut på Instagram-kontoen sin. Bildet ble senere fjerna. Skjermbilde tatt 14. juni 2021, klokken 14.38.20. Slik så Instagram-flyten til Rai Rai ut da NRK tok kontakt. Skjermbilde tatt 14. juni 2021 klokken 14.36.39. Kun logoen står igjen av de 14 opprinnelige Instagram-innleggene. Skjermbilde fra Instagram 21. juni 2021, klokken 12.13.47.

– Ikke lov

Helsedirektoratet er klar på at det ikke er lov å reklamere for alkoholprodukter i Norge. Selv om loven ble skrevet på 70-tallet, så spiller det ingen rolle om det er på sosiale medier.

Det spiller heller ingen rolle om teksten står på engelsk eller et annet fremmedspråk.

– Så lenge det er retta mot et norsk publikum, så er det forbudt, sier avdelingsdirektør, Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.

Straffen for bryte loven om alkoholreklame, er i første rekke å rette opp feilen. Det er Helsedirektoratet som kommer med pålegg om retting og en frist for dette. Men det kan også vanke en økonomisk svie, i form av tvangsmulkt.

Den eneste løsningen å gjøre denne typer posten lovlig på, er om man greier å sperre postene på en måte sånn at nordmenn ikke kan se dem.

– Det vil sannsynliggjøre at de ikke er retta mot et norsk publikum, sier Giæver.

Ønsker at loven moderniseres

Bryggeri- og drikkevareforeningen er enig i det generelle reklameforbudet mot alkohol i Norge. Men de ønsker at lovverket moderniseres.

I dag er det verken lov å reklamere eller informere om produkter med alkohol i Norge.

– Nøktern produktinformasjon, som vi i dag har lov til å dele på våre egne hjemmesider, det bør vi også få dele på alle plattformer, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum Bryggeriforeninga.

VIL ENDRE REGELVERKET: Direktør Erlend Vagnhild Fuglum, i Bryggeri- og drikkevareforeninga vil gjøre det lovlig å informere om alkoholholdige drikker i sosiale medier slik bryggeriene får lov til på hjemmesidene sine. Foto: Siri Saugstad / NRK

Han mener ikke bryggeriene, og kjendisene, benytter seg av en gråsone når de legger ut bilder i sosiale medier.

– Det er ikke alltid innlysende hva som er lov eller ikke. Det er nok en av grunnene til at mange spør oss, sier Fuglum.