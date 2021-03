Spam-boter tar av på Insta

*Ding ding*

Det er pornoboten som plinger på. Den vil snakke med deg på Instagram.

På profilbildet ser det ut som ei skikkelig heit dame.

Hun sender deg ei lenke, og ei kort melding med seksuelt innhold som lover at du kan få «se mer» hvis du trykker på lenka.

Men @jane.doe4671, som hun for eksempel kan hete, er for god til å være sann. Noen har laga henne for å prøve å lure deg.

Hun er en robot – en såkalt spam-bot.

Og de siste ukene har det tatt helt av med slike.

En uhøytidelig undersøkelse på Insta-storyen til NRK Nyheter viser at ni av ti får flere meldingsforespørsler fra falske kontoer nå, enn for bare noen uker siden.

87 PROSENT: Vi spurte og fikk svar. Sånn så statistikken ut. Foto: Skjermdump / NRK Nyheter

Vil fiske ut opplysninger

– Alt av svindel har økt masse under koronapandemien, sier Jørund Heimholt.

Han er IT-konsulent og driver Datahjelperne – ei nettside som hjelper folk med alt innen IT, mobil og sikkerhet.

Heimholt forteller at de dukker opp rett som det er på både Instagram og Facebook.

Han forklarer at all svindel som regel har én årsak: Å fiske ut personlige eller økonomiske opplysninger.

– Noen av lenkene leder til registrering på dating- og pornosider, mens andre leder til Bitcoin-investeringer.

TOM KONTO: Et sikkert tegn på at dette kan være en spam-konto, er at det er verken innlegg eller følgere. Foto: Skjermdump / NRK Nyheter

Prøver å ta skurkene

I august i fjor starta Facebook og Instagram en offensiv mot denne typen falske kontoer.

– En av måtene de prøver å takle det på, er ved å sjekke «signaler» ved kontoene. Da ber de dem gjerne bekrefte infoen sin. Sånn får de tatt ned mange, sier sosiale medier-journalist Elise Øygaren.

– I tillegg driver de med maskinlæring – altså at et system sjøl skal kjenne igjen falske kontoer.

Øygaren forteller imidlertid at sjøl om Instagram forbedrer seg, så gjør skurkene det også.

– Botene har endret noe i måten de kommenterer på, eller hva de skriver i meldinger. De prøver rett og slett å virke mer normale, sier hun.

– Men når du kommer til profilen deres, ser det like glorete og fælt ut som før.

ENDRET SEG: Some-journalist Elise Øygaren forteller at spam-botene har endret seg, for at det skal bli vanskeligere å oppdage dem. Foto: privat

Fem prosent falske brukere

Facebook, som eier Instagram, sier de ikke vil ha falske kontoer på plattformene sine, og at de jobber hardt med å blokkere spam.

– Vi oppdager og forhindrer millionvis av forsøk på å lage falske kontoer hver eneste dag. Men dette er en pågående utfordring, og arbeidet vårt er ikke ferdig, sier Camilla Nordsted i Facebook.

Nettgiganten anslår at rundt fem prosent av alle brukerne er falske.

Både Nordsted og Heimholt mener at det ikke er så mye folk kan gjøre med saken, annet enn å rapportere kontoene, og så blokkere dem.