– Bortsett fra venner, er det ingen som vet hvem som er bak de kontoene, før nå. Kaninen er ute av hatten, ler Sander Ofstad og ser bort på kompanjongen Ole Tessem.

De har så langt ikke hatt noe behov for å sette noe fjes på brukeren. Målet har vært å gi folk underholdning.

– Vi er jo ikke Norgejodel. Vi er bare de som legger ut de beste jodlene. Det blir dumt hvis vi skal gå rundt å promotere oss sjøl på de brukerne, sier Sander Ofstad.

– Norgejodel er skapt av folket, for det er de som sender inn jodler, sier Ole Tessem. Det var han som fikk ideen til Instagramkontoen Norgejodel.

Tok helt av

Instagramkontoen Norgejodel har 455.000 følgere og innlegg blir i snitt sett på 600.000 ganger i uka.

Jodel er en app laget i Tyskland, der alle som er logget på er anonyme. En jodel består av en kort tekst og hver jodel får en tilfeldig farge. Tessem og Ofstad bruker dette som utgangspunkt.

– Først kom jo appen, og jeg så potensialet i at dette kunne bli en instagrambruker. Jeg begynte å legge ut de beste jodlene og brukeren blomstret. Så tok det helt av, sier Tessem.

– En god jodel er som regel noe folk kjenner seg igjen i, kanskje en situasjon man har vært i selv. Noen finner vi på, eller folk sender det til oss.

Gjennom selskapet New Wave Media AS driver kameratene fra Trondheim, sammen med to partnere i Sogndal, 30 kontoer på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat.

Ti av kontoene er norske, mens 20 er rettet mot et internasjonalt publikum der mye handler om fotball.

Startet allerede i tiende

Norgehumor har nærmere 200.000 følgere på Instagram. Foto: Skjermdump

– Jeg startet med å lage kontoer på Twitter i tiende klasse, og da jeg var 17–18 år hadde jeg en million følgere, sier Ofstad. Alt var på engelsk.

– Jeg har lært meg engelsk via sosiale medier, ikke på skolen.

Det handlet mest om fotball i starten, nå er det mer humor.

De har rundt en million følgere her hjemme, der Norgejodel og Norgehumor er de mest populære.

De internasjonale kontoene har ifølge Ofstad og Tessem til sammen 14 millioner følgere verden over. Fan-kontoen de har skapt for Manchester United-tilhengere, True Red Devils, har mer enn fire millioner følgere på Facebook.

Siden videregående skole har de levd av og i sosiale medier. Ti timer går med daglig til å fornye de ulike kontoene, via mobilen eller PC-en.

– Vi vet hvilke nyheter som gjør det bra i sosiale medier, sier Sander Ofstad (t.v.) og Ole Tessem som nå har planer om å etablere en egen nyhetstjeneste på Instagram og Facebook. Foto: Grete Thobroe / NRK

Norske bedrifter henger etter

– Vi må komme med det nyeste som kan være underholdende, så det første vi gjør er å sjekke sosiale medier om vi finner noe inspirasjon, sier Tessem.

– Vi legger bare ut ting som er moralsk ok. Vi hunter ingen eller prøver ikke å rakke ned på noen, sier Sander Ofstad og Ole Tessem som blant annet står bak Instagram-kontoen Norgejodel. Foto: Skjermdump fra Instagram-kontoen "norgejodel"

– Det er det første vi gjør når vi står opp om morgenen. Alle gjør jo det. Forskjellen er at vi bruker tida på å finne ut om det er noe vi kan legge ut, sier Ofstad.

De tror flere norske bedrifter vil se verdien i å bli mer synlige på sosiale medier.

– Norske bedrifter henger litt etter. Dette er jo noe helt nytt så mange er skeptisk. De store firmaene ute i verden har skjønt at det er enklere å nå mange gjennom sosiale medier.

Pepsi, Apple, Nike og Adidas er noen av merkevarene de har jobbet med og de har kjørt flere kampanjer for Sony.

Etablerer egen nyhetskanal

Nå er de i startfasen med å lage en konto som bringer nyheter på Instagram og Facebook.

– Vi vet hvilke nyheter som gjør det bra i sosiale medier. Vi vet hvordan vi skal få kontoer til å gro. Det er det vi er gode på, sier Ofstad.

Flere har gjort dette før som Ladbible, Unilad og Buzzfeed.

– Hva vet dere om nyhetsjobbing, og hvorfor skal vi stole på dere?

– Vi vil jo legge ut riktige ting, men gjøre det mer morsomt, mer interessant og enklere. Alt skal skje her og nå i sosiale medier. De største brukerne i utlandet har denne typen innhold, sier Ofstad.

Fortellerform som fenger

– De viser med det de har fått til så langt at de forstår hva som fenger på sosiale medier. De har skjønt noe om fortellerformen, og det er et godt utgangspunkt.

Det sier Ingeborg Volan, redaktør for leserengasjement i Dagens Næringsliv.

Ingeborg Volan, redaktør for leserengasjement i Dagens Næringsliv, tror de tradisjonelle mediene kan lære noe av dem som leder an i sosiale medier. Foto: Mario Torres/NRK

– Nyheter er jo noe annet enn humor. Det må være sant det de formidler, og de kan ikke stikke av og stjele innhold fra oss i Dagens Næringsliv eller stjele en video fra NRK.

– De retter seg mot ungdom mellom 18 og 25 år – kan vi andre miste den gruppen?

– Den gruppen tror jeg vi i de klassiske mediene skal være bekymret for om vi har allerede. Så kanskje de heller viser oss veien til hvordan vi skal engasjere dem, og kanskje vi kan lære noe av dem.

Sander Ofstad og Ole Tessem har stor tro på at det de jobber med er fremtiden:

– Folk var sikkert skeptisk til TV også for 50 år siden, og internett for 20 år siden. Men sosiale medier har kommet for å bli, og er den nye nyhetsplattformen.