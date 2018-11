– Jeg synes det er litt sykt. Det er jo selvfølgelig en taktikk for at butikkene skal tjene penger, men jeg føler meg litt lurt, sier 22 år gamle Ina Maria Skinlo Høisveen.

Ina Maria Skinlo Høisveen (22) sier hun skal ta en ekstra titt på prishistorikken før hun handler neste gang. Foto: Mette Vollan / NRK

Hun har planer om å kjøpe seg TV og vaskemaskin på det kommende Black Friday-salget, men sier hun kommer til å ta en ekstra titt på prisene før hun bestemmer seg denne gangen.

Flere NRK har prata med er enig med Høisveen. Noen mener også butikkene driver med kjipe salgstriks, etter å ha blitt oppmerksom på at mange setter opp prisene før Black Friday og juletider.

Undersøkt over 400 butikker

Prisguiden er en nettside som sammenligner produkter og priser fra andre nettbutikker. De har sett på de 1000 mest populære produktene fra over 400 butikker. Ved å studere prisutviklingen fra dag til dag har de sett på hvordan prisene endret seg opp mot jul i fjor, sammenlignet med utviklingen hittil i år

– Denne analysen viser at prisene øker fra midten av oktober og frem til Black Friday hvor butikkene pøser på med tilbud. Etter Black Friday øker prisene igjen frem mot jul. Vi ser også at prisøkningen er større i forkant av Black Friday i år enn i fjor, opplyser Amund Espelien i Prisguiden.

Denne grafen viser prisutviklingen på 1000 produkter fra over 400 nettbutikker. Den lyslilla linjen viser prisutviklingen hittil i år, mens den mørke viser tall fra i fjor. Foto: Prisguiden.no

– Jeg forstår at butikkene ønsker å gjøre noe for å skape oppmerksomhet, men det er lett å gjennomskue de om man vil det, sier Espelien.

– Det er ikke sikkert du må "slå til nå"

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem forteller at førprisen på et produkt må ha vart en stund for at det skal være lovlig å sette ned prisen.

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

– Om butikkene setter opp prisene et par dager før Black Friday, for så å sette ned prisen på salgsdagen, så lurer de forbrukerne. Men om førprisen har holdt over en lengre periode så er det ikke et problem, sier han og fortsetter:

– Det er jo lett å tenke seg at butikkene setter opp prisen før et salg for å vise til en dyrere førpris, men folk må regne med dette. Butikkene følger med på hverandre og justerer prisene, særlig i salgsperioder.

Gjeldrem oppfordrer folk til å sammenligne priser før et kjøp.

– Det er ikke sikkert du må "slå til nå" selv om det står det på plakaten. Sjekk prisene og prishistorikken på varen før du tar opp lommeboka. Jeg har for eksempel sett en oppvaskmaskin som har hoppet 4000 kroner opp og ned i pris, så man kan spare mye på et nettsøk, sier han.

Her kan du se prishistorikken på en ovn hittil i år. På det meste kostet ovnen 12 995 kroner i januar, men den er også lagt ut for 9 426 kroner i juli. Foto: Skjermbilde / Prisguiden

Forbrukertilsynet har fem tips til deg som ikke vil bli lurt på Black Friday.

Mener ikke å lure noen

– Alle som driver innen handel ønsker å få best mulig pris for varene de selger, og det er ikke ulovlig å sette prisene opp og ned, sier direktør for Virke faghandel, Bror William Stende.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef for Elkjøp Norge, sier de ikke mener å lure noen. Foto: Elkjøp Norge

Elkjøp er en av butikkene Prisguiden har undersøkt. Kommunikasjonssjef for Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly forteller at grunnen til at snittprisen på elektronikk har økt hos dem det siste året, er fordi modellene blir større og mer avanserte.

– Eksempler på dette er Iphone XS og TV-er i størrelse 65» og oppover, sier hun.

Bergly sier at de har kampanjer gjennom hele året der de setter ned prisene en bestemt periode, for så å returnere de til vanlig pris.

– Og julen er intet unntak – vi har et sterkt og godt kampanjeløp som vi vet mange av kundene våre setter pris på.

– Flere vi har snakka med sier de føler seg lurt, hva tenker dere om det?

– Om det er kunder som føler seg lurt, er det utrolig leit. Sånn skal det ikke være når man er kunde hos oss. Hvis man har kjøpt et produkt, og prisen har endret seg – oppfordrer vi de aktuelle kundene til å komme innom oss, vi betaler tilbake mellomlegget, sier Bergly.