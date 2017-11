Et hav av pakker ligger klare til sortering og utsending på Postens logistikksenter på Alnabru i Oslo og ved postterminalen på Torgård i Trondheim. Netthandelen på Black Friday gjør at Posten må sette inn et ekstra gir for tiden, slik at alle får pakkene sine til riktig tid.

TRAVELT: John Eckhoff, pressesjef i Posten, forteller om travle dager på jobben etter at kjøpekåte nordmenn handlet for milliarder på Black Friday. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Det er enormt mange pakker. Nå er det full fart og Black Friday gjør virkelig sitt inntog nå i disse dager. Det kommer hele tiden nye pakker som skal ut til post i butikk, forteller pressesjef i Posten, John Eckhoff til NRK.

Ny Black Friday-rekord

Fredag ble det satt ny rekord i kortbruk her i landet. På Black Friday ble det handlet med betalingskort for mer enn 3,6 milliarder kroner, viser tall fra Nets og BankAxept AS.

– Aldri før er kortene benyttet så mange ganger, sier pressesjef Stein-Arne Tjore for Nets i Norge.

Totalt ble det fredag 24. november utført nesten 8,7 millioner kortkjøp, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med tilsvarende dag i fjor.

REKORD: Det ble handlet varer og tjenester med betalingskortene for mer enn 3,6 milliarder kroner. Sammenlignet med Black Friday i fjor er dette en vekst på 8,7 prosent, forteller Stein-Arne Tjore. Foto: Nets

– Basert på kortstatistikken kan det virke som tiden mellom klokken 11 og 18 var mest hektisk for handelsstanden. Det var også mange som handlet videre utover kvelden, for det var betydelig mer kortbruk fram til klokken 22 enn det som er vanlig på en fredag, sier Tjore.

Fredagen ble også den største handledagen på nett i Norge noensinne, og Elkjøp satte nordisk rekord i netthandel, skriver bransjenettstedet ehandel.com. I løpet av ett døgn solgte elektronikkgiganten varer for 1,32 milliarder kroner på nett i Norden.

LES: – Trur kampanjar mot «Black Friday» berre fører til meir handel

PAKKEBONANZA: Til vanlig er det rundt 120.000 pakker innom Postens logistikksenter på Alnabru. I dag er det ventet at rundt 200.000 er innom sentralen. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Sorterer 200.000 pakker

Tilbake på senteret på Alnabru. Senteret, som ifølge pressesjefen er hjertet for all pakkesortering i Norge.

– Hit kommer nesten alle pakker som skal ut til det norske folk. De kommer inn, sorteres, og sendes ut til riktig terminal før de lastes over på lastebiler som kjører ut til hele Norge. Det er rundt 100 personer på vakt hele døgnet og maskinene går for fullt, så det går i ett sett, forteller Eckhoff.

– På en vanlig dag er det rundt 120.000 pakker og i dag er det 200.000 pakker, så det sier seg selv at det er bra trøkk, forteller John Eckhoff.

LES: «Black Friday» skapte kaotiske tilstander

TUNGE LØFT: Det er mange og tunge pakker som skal flyttes etter kjøpefesten på Black Friday. Foto: Erland Knutsen / NRK