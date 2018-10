Langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) jobber kontinuerlig med å se på mulige endringer og grep som kan gjøre internasjonalt langrenn mer attraktivt, ikke minst for TV-seerne. De siste årene har flere korte renn og tourkonsepter slått seg inn på terminlistene.

Tradisjonelt klassisk langrenn har samtidig vært under press. Skicross-elementer i sprint er blant de nye grepene som har vært diskutert. Oddvar Brå håper Ulvang og co. flytter foten over på bremsepedalen.

– Jeg håper FIS med Ulvang i spissen kan stramme inn dette og stoppe nå. Jeg tror ikke vi skal gå lenger. Det gjelder å passe på det som opprinnelig var langrennssporten, og det har vi ennå, men det kan ikke gå lenger, sier han til NTB.

Thor Gotaas har skrevet den nylig utgitte boka om Oddvar Brå. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Sprinterne favoriseres

Tidligere denne uken ble den nye boken om Brås liv lansert, ført i pennen av Thor Gotaas. I den forbindelse ble naturlig nok 67-åringens syn på utviklingen i internasjonalt langrenn et tema.

Brå peker på at rennprogrammet i stadig større grad synes å favorisere dem med raske muskelfibre i kroppen.

– Sprinterne får nå forholdsvis flere fordeler, slik som Johannes (Høsflot Klæbo). Ser du bort fra ett renn, gikk han vel ikke fort over 25 minutter sist vinter. Likevel vant han verdenscupen sammenlagt, sier skilegenden.

Han er klar på at det ikke må bli mer show, men understreker samtidig at han forstår at Ulvang og hans kumpaner kjemper en innbitt kamp om TV-seernes gunst.

Kritiske røster

Vegard Ulvang leder FIS' langrennskomité. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også den svenske skilegenden Thomas Wassberg har uttalt seg svært kritisk til tankene om å innføre skicross-elementer i langrennssprint.

Martin Johnsrud Sundby sa også etter forrige sesongs verdenscupavslutning i Falun at han mener Det internasjonale

skiforbundet (FIS) er på ville veier når de legger opp til det han mente var for mange actionfylte konkurranser.

Uttalelsen falt etter det veteranen oppfattet som en kaotisk fellesstart over 15 kilometer i Falun.

– Det er vanskelig å si om publikum liker det, eller om de heller burde ha skrudd over mot skicross. Det er en kamp nå med utøvere mot FIS der FIS ønsker å legge inn nye momenter i idretten vår. Jeg tror at mange av oss synes det er en uting, og at vi ikke ønsker å gå den veien. Slike fellesstarter har vokst i antall de siste årene, og det synes ikke vi utøvere noe om, sa Sundby til NTB den gangen.

Den kommende VM-sesongen i langrenn innledes for de norske løpernes del med de tradisjonelle åpningsrennene på Beitostølen midt i neste måned.