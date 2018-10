– Alle i Norge over en viss alder har hørt om da Brå brakk staven under ski-VM i 82, men få vet noe særlig om ham. Han var gutten fra folkedypet som gikk på ski inn i folkesjela, sier forfatter Thor Gotaas.

Gotaas har skrevet boka «Oddvar Brå. Et skiløperliv.» I boken kommer det frem flere sider ved Brås liv som aldri før har blitt fortalt.

Opplevde barnebarnet via radio

Oddvar Brås bestemor, Borghild, måtte som ung gi bort sønnen Birger, Oddvars far, fordi hun var fattig. Hun fikk møte sønnen én gang i året, men hun var ikke invitert da han skulle gifte seg.

Foto: HARALD THINGNES / NRK

Da barnebarnet Oddvar skulle døpes satt hun ferdig pyntet, men heller ikke da fikk hun komme.

Likevel fulgte hun Oddvar, som skulle bli en av Norges største skistjerner, tett gjennom skikarrieren.

– Hun heiet på ham foran radioen og TV, og var også på skirenn der hun så ham, sier Gotaas.

Blant annet fulgte hun barnebarnet fra aldershjemmet der hun bodde sine siste år.

Borghild må tydelig ha vært stolt av Oddvar. Etter at hun døde hadde hun et bilde klippet ut av en avis hengende over sengen, i tillegg til at hun hadde flere utklipp fra aviser liggende.

– Det er en veldig trist historie. Etter begravelsen fortalte mor mi meg at pappas mor var blitt begravet. «Jasså, ho har jeg aldri hørt om,» svarte jeg da. Jeg ble litt satt ut, forteller Oddvar Brå.

Både Birger og Oddvar var interessert i skigåing. Faren hadde gått ski på nasjonalt nivå, og var, som mange andre skiløpere på den tiden, tømmerhugger. «Oddvar Brå. Et skiløperliv.» Foto: HENRY PAULSEN

Stod i skogen da sønnen vant VM

Oddvar var enebarn og odelsgutt, og bestemte seg allerede som 12-åring for å bli verdens beste skiløper. Han utpekte seg tidlig som et talent, men fikk ikke særlig ros av faren.

– Han var nok glad på mine vegne, men det var ikke naturlig for ham å gi ros. Han var interessert i hvordan rennet gikk og hvordan skia var, sier Oddvar.

Da Oddvar tok sin eneste individuelle VM-seier, på 15 kilometeren i 1982, stod faren i skogen og hugget tømmer.

Borghild Brå fulgte barnebarnet Oddvar både gjennom radio og på stadion. Bildet er hentet fra boken «Oddvar Brå. Et skiløperliv.» Foto: PRIVAT/THOR GOTAAS

Det var da flagget ble heist på nabogården at han forstod at sønnen hadde tatt gull.

– Men han hogg ferdig før han gikk hjem, forteller Thor Gotaas.

Det var ikke noe synlig stolthet over at sønnen var verdensmester.

– Det var bare byfolk og tullinger som skrøt, forteller han.

Gikk 54 mil på en uke

Gotaas forteller også om hvor mye Oddvar Brå trente som ung. I treningsbøker har Brå skrevet ned hvor lenge, hvor langt og hvordan hver treningsøkt gikk.

Forfatter Thor Gotaas har blant annet lest alle treningsbøkene til Oddvar Brå. Foto: STEIN S. EIDE / NRK

– På begynnelsen av 1970-tallet trente langrennsløperne enormt mye. Da var det nærmest en psykose blant de beste langrennsløperne i Norden om å trene mest mulig, sier Gotaas.

I løpet av en uke kunne Brå gå hele 54 mil på gamle treski.

– Det som overrasker meg er at vi tålte det, men vi gikk tilbake på det senere for det er ingen tvil om at det var et råkjør mot kroppen, sier Brå i dag.

Drar ut på turné

Oddvar Brå var i toppen av norsk langrenn i rundt 25 år. De siste årene har han arbeidet ved Olympiatoppen. Til nyttår går han av som pensjonist.

Før det skal han reise landet rundt med Thor Gotaas og fortelle om livet som skiløper.

– Jeg er spent. Boka er ingen biografi, men ei bok som tar for seg livet mitt gjennom 50 år og om utviklinga i norsk langrenn og norsk samfunn, avslutter Brå.