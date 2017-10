– Det er absolutt sannsynlig at det blir endringer i mesterskapsprogrammet i langrenn. Det kan bli vedtatt på kongressen i mai, sier Vegard Ulvang til NRK.

Langrennskomitélederen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) er akkurat kommet hjem fra det årlige høstmøtet. Der ble terminlista for kommende sesong bekreftet og terminlista for 2018/19 langt på vei klarlagt.

Det mest interessante som skjedde var kanskje likevel diskusjonen som ikke endte med noe vedtak denne gangen.

– Renndirektør Pierre Mignerey holdt en innledning der han utfordret nasjonene til å gjøre seg opp en mening om konkurranseprogrammet, med tanke på mulige endringer i VM og OL, opplyser Ulvang.

Sprint med skicross

Her er noen av forslagene som kom på bordet:

Droppe 30/15 km fellesstart med skibytte (skiatlon)

Innføre 30/15 km jaktstart, med utgangspunkt i resultatene fra 15/10 km intervallstart

Fjerne klassisk sprint, slik at alle sprinter blir i fristil – gjerne med innlagte elementer av skicross, for eksempel hopp

Lagsprint med en utøver av hvert kjønn

Ulvang understreker at dette foreløpig er tanker, ikke konkrete forslag som er behandlet. Det skjer først til våren, og Ulvang tror altså det blir endringer – som kan bli gjeldende fra VM i Seefeld i 2019.

– Vi har hatt det samme mesterskapsprogrammet siden Oberstdorf-VM i 2005, så det kan være på tide å tilpasse oss. Vi må være så attraktive som mulig, sier Ulvang, som ikke selv vil ta standpunkt til forslagene.

BARE SKØYTING: Kanskje kan Johannes Høsflot Klæbo (t.v) og Eirik Brandsdal droppe sprintøktene i klassisk i framtida. Det er et av forslagene Vegard Ulvangs komité skal vurdere i mai. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mellom-Europa mot Norden

Han spår tautrekking mellom Mellom-Europa og de nordiske landene når de konkrete forslagene kommer på bordet. Det er nasjonene i Mellom-Europa som ønsker de største forandringene.

– I nasjonene der langrennssporten ikke er så stor ser de et behov for færre formater, for å gjøre sporten mer forståelig for folk flest, forklarer Ulvang, og viser til at FIS i verdenscupen i prinsippet kan velge blant nærmere 30 ulike øvelser.

– Hva er argumentene for å fjerne fellesstart med skibytte, som er en meget populær øvelse?

– Den er rett og slett krevende å arrangere i verdencupen. Den krever brede traseer, ettersom det er fellesstart, og den krever at man har to separate traseer for klassisk og skøyting. Det er også dyrt å produsere for TV fordi det er to separate traseer. Når øvelsen er krevende å få inn i verdenscupen, stiller noen spørsmål ved om den bør være i mesterskap, påpeker Ulvang.

FÅR STAFETT: Den amerikanske stjernen Jessica Diggins reagerte kraftig på at stafetten forsvant fra verdencupprogrammet. Nå er den tilbake. Foto: GEIRR LARSEN / NRK

Stafett-garanti

– Blir det endring i antall øvelser i mesterskap, eller blir det seks som i dag?

– Antallet blir det samme. Så spørsmålet er hva som eventuelt skal ut, og hva det skal erstattes med.

En øvelse som ikke forsvinner, er stafetten. Kommende vinter er det ingen stafetter i verdenscupen, noe som har skapt reaksjoner.

– Stafett skal vi ha. Den er tilbake i verdenscupen neste vinter, og skal også være med i mesterskap, fastslår Vegard Ulvang.