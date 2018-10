Oddvar Brå fikk unnskyldning – 45 år etter

– Hvis jeg skal være misfornøyd med noe, så er det at ingen i ettertid, så hardt presset som jeg var, kom og sa at «ok, vi tok feil, vi ber om unnskyldning». Det er det ingen som har gjort den dag i dag, og det er jeg litt sår for, sa Brå i intervjuet som ble publisert på NRK søndag ettermiddag.

Intervjuet handler om situasjonen han i 1973 havnet i, da den såkalte glassfiberrevolusjonen fant sted i produksjonen av langrennsski.

Som den første norske løperen signerte Brå en avtale med den østerrikske produsenten Fischer, på et tidspunkt der norske produsenter fortsatt sverget til treski.

– Dle det ganske mye press fra skiforbundet og andre, så jeg rev den kontrakten i stykker, fortalte Brå i intervjuet som ble gjort tidligere i uka i forbindelse med lanseringen av boka «Oddvar Brå – et skiløperliv», som er skrevet av Thor Gotaas.

Kritisert på Stortinget

Fra Stortingets talerstol ble Brå beskyldt for å true norske arbeidsplasser da han inngikk avtale med en utenlandsk konkurrent.

– Det var ikke noe artig. Vi må også huske at det var ikke som i dag. I dag hadde du hatt et støtteapparat rundt deg. Den eneste som støttet der, var Oddmund Jensen som var trener, og han kunne ikke være alle plasser. Så du var helt for deg sjøl. Det var press alle veier, sa Brå.

Og:

– Hvis du ser i ettertid, så var trykket på meg tøft og urettferdig. Men jeg lever godt med det.

– Hvem skulle ha sagt unnskyld?

– De som presset på. Jeg tenker ikke på noen spesiell person, men dette var personer i systemet, sa Brå.

RINGTE: Erik Røste tok umiddelbart kontakt med Oddvar Brå da han leste at skilegenden ventet på en beklagelse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Uforbeholden beklagelse

Da skipresident Erik Røste leste dette søndag ettermiddag, slo han umiddelbart på tråden til Oddvar Brå. Overfor NRK bekrefter Røste at han nå har sagt unnskyld.

– Det kan jeg gjøre helt uforbeholdent på vegne av organisasjonen. Det er ei historie jeg håper mange har lært av i ettertid. Jeg har ingen problemer med å be om unnskyldning for det store ansvaret ble lagt på hans skuldrer, sier Røste til NRK.

Røste påpeker at han har snakket med Brå om saken, som er en viktig del av norsk skihistorie, flere ganger tidligere.

– Jeg har ingen problemer med å forstå Oddvar sin skuffelse over at ingen av dem som var involvert i ettertid sa at «dette var ikke bra, vi tok feil og vi burde bedt om unnskyldning», sier Røste, som samtidig setter situasjonen i kontekst:

– Det er 45 år siden, det var 15–16 skifabrikker i Norge og mange lå på små steder. Men at saken skulle bli så stor, var det ingen som kunne forutse, og aller minst Oddvar.

– Hyggelig

Oddvar Brå bekrefter telefonen fra skipresidenten.

– Erik ba om unnskyldning på vegne av Norges Skiforbund, men jeg tenkte ikke akkurat på de som er i stillingene nå. Men det var hyggelig likevel, vi hadde en god prat. Det er hyggelig at de som er i toppen i norsk skisport nå ber om unnskyldning for de som sto ansvarlig for mange, mange år siden, sier Brå til NRK.

– Så du hadde ikke forventet noen unnskyldning fra dagens ledelse i Norges Skiforbund?

– Nei, det var ikke i tankene det hele tatt. Dette er jo så lenge siden.

– Betyr det at det fortsatt er litt sårt at det ikke kom noen beklagelse fra de som burde beklaget?

– Ja, på en måte er det jo det. Nå er dette historie, men jeg har jo tenkt på ar det var litt rart at det ikke skjedde, sier Oddvar Brå.