– Da han kom ut fra varetekt var jeg bestemt på at jeg ville skilles. Det ungene og jeg har vært gjennom ønsket jeg ikke gjennomgå flere ganger, sier «Trine».

Det gikk ofte så feil som det kunne gå med «Henrik». Sinne hans lot seg ikke stoppe.

Småting, som at ungene sprang i trappa, kunne utløse raseri. Det endte ofte med brøling, trusler og fysisk vold. Helst mot kona.

ROSER GRUPPETERAPI: «Henrik» fra Trondheim er glad han har fått hjelp til å kontrollere sinne sitt, og har satt stor pris på å få delta i gruppe med andre med samme problem. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skremmende

– Før han fikk hjelp var det skremmende. Både jeg og ungene var redde. Vi visste aldri når sinne kom. Vi kunne ha det kjempe fint en dag, før han plutselig eksploderte, forteller «Trine».

I forbindelse med en fest gikk han langt over streken, og ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

– Det var vold hvor jeg tok tak i kona og kom med trusler, sier «Henrik».

– Ungene hadde sett det og ble skremt, det skjedde i heimen. Vi hadde hatt en fest. Jeg ble full og husker ingenting om hva som skjedde.

Allerede som barn ble «Henrik» tatt med til legen, for gutten var alltid så sint.

– Min far tok meg med til sykehuset, men de visste ikke noe om behandling av sinne den gangen. Jeg har hatt det hele tiden.

I voksen alder har han fått diagnosene ADHD og Tourettes.

Mindre sint med mindfulness

Tida frem mot soning har han brukt godt. Han er en av 125 menn som har deltatt i en studie, og som har fått hjelp til å lære hvordan kontrollere sinne sitt.

Studien er gjennomført ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset i Trondheim.

– Det er ofte slik i sinnesituasjoner, at rullegardina går ned og man handler automatisk.

Det forteller Merete Berg Nesset, forsker ved NTNU.

OPPLØFTENDE RESULTAT: Forsker Merete Berg Nesset ved NTNU har ledet studien der overgripere har fått hjelp til å kontrollere sinne sitt. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hun har i mange år jobbet med sinnemestring, og leder nå en studie der overgripere får behandling med sinnemestring etter Brøsetmodellen, eller stressmestringskurs basert på mindfulness.

Behandlingsmetodene er ikke nye, men for første gang blir effektene av behandlingen målt og resultatene er oppsiktsvekkende.

– Før behandlingen startet rapporterte 85 prosent at de brukte fysisk vold. Etter behandling rapporterer 10 prosent at de bruker fysisk vold, sier Berg Nesset.

Før behandlingen hadde 60 prosent utøvd seksuell vold mot partner. Det vil si å ha forlangt sex eller truet seg til sex med partner. Etter behandlingen var det nesten ingen som rapporterte om dette.

– Det var uventet at nedgangen var så stor. Det er virkelig oppløftende at behandlingen virker, sier Nesset.

Godt å få hjelp

Tilbakemeldingene både fra de som har deltatt og deres partnere er gode.

– Det var virkelig godt å få hjelp, og det var særlig godt å være i gruppe. Her får du høre om andres problemer også, ikke bare dine egne, sier «Henrik».

Han forteller videre at de hele tiden ble minnet på å tenke på sinnesirkelen, og hvor viktig det er å ta en time out før noe skjer.

– Det er fryktelig vondt å ha dette sinne, og det er veldig godt å få snakket ut om det og tenke på det. Men du må jobbe med deg selv daglig, sier «Henrik».

Kona merker at kurset har hatt effekt.

– Vi ser stor forskjell etter at han har gått på sinnemestringskurset, men det har kommet noen utbrudd. Da har jeg sagt at han må roe ned, og det har hjulpet veldig bra.

Et folkehelseproblem

Undersøkelser viser at omtrent 15 prosent, både menn og kvinner, rapporterer om partnervold i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon definerer vold i nære relasjoner som et folkehelseproblem.

– Det er dessverre sånn at 25 prosent av alle drap i Norge er partnerdrap, sier Berg Nesset.

– Ettersom vold i nære relasjoner er skadelig for de som utsettes for det (voksne og barn), fant vi det uetisk ikke å tilby behandling. Det vi har studert er derfor effekten av to typer behandling. Begge fungerte.

Gir han en ny sjanse

For paret i Trondheim var det avgjørende å få hjelp. Han hadde besøksforbud i tre måneder, men nå er de i ferd med å finne tilbake til et normalt familieliv.

– Da jeg fikk høre at han hadde tatt imot så mye hjelp, så ville jeg gi han en sjanse, sier «Trine».

– Men vi er ikke helt trygge ennå. Vi passer på. Det tar litt tid å venne seg til den nye situasjonen.