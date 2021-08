Blir sjef for ski-VM i 2025: – Tiårets sjanse

Skiforbundet og styret for ski-VM i Trondheim i 2025 offentliggjorde ansettelsen under en pressekonferanse mandag kveld.

Berit Svendsen går fra en topplederstilling i Vipps, og har tidligere vært en del av Telenors toppledelse.

– Dette er tiårets sjanse, sier Svendsen.

– Det er det største arrangementet det neste tiåret i Norge, og det kan skape ringvirkninger i flere tiår framover, for både næringsliv og digital utvikling. Jeg kunne ikke sin nei til å være med på noe så stort.

Svendsen skal ha blitt headhuntet til jobben, og får en årslønn på 1,65 millioner kroner.

«Toppledelse, bærekraft og folkefest»

Tross begrenset erfaring fra idretten, er styreleder for ski-VM, Bård Benum, trygg på at Svendsen er den riktige personen til å lede arbeidet rundt mesterskapet.

Han forteller at de lette etter en person under stikkordene «toppledelse, bærekraft og folkefest».

– Berits fartstid fra Telenor og Vipps, kombinert med stor digital forståelse og en evne til å utvikle stor begeistring i en organsiasjon, er viktige kriterier for hvorfor vi valgte henne, sier han.

PRESSEKONFERANSE: Bård Benum presenterte Berit Svendsen som ny VM-sjef under i Granåsen i Trondheim mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge Benum og Svendsen er en viktig målsetning for ski-VM å lage en folkefest som overgår VM i Trondheim i 1997 og VM i Oslo i 2011. I tillegg ønsker de å jobbe med ski-VM som merkevare og utvikle ny kompetanse, nye digitale løsninger og nye virksomheter.

– Vi skal engasjere næringsliv, frivillige, Trondheims befolkning, befolkningen i regionen, sier Svendsen.

– Vi skal utvikle løsninger basert på teknologi og bærekraft, og skape en ny dimensjon ved å arrangere mesterskap. Vi skal vise hvor dyktige vi er i Trøndelag og Norge. Jeg mener vi har noe å vise fram.

Berit Svendsen er den første ansettelsen gjort i forbindele med ski-VM. Resten av ledergruppa vil bli presentert i løpet av de neste to ukene.

Ikke hyppig nevnt

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli sier til Adresseavisen at Svendsen er et noe overraskende valg.

– Det er jo ikke et navn som har blitt hyppig nevnt. Jeg tror ikke det har blitt nevnt i det hele tatt i de diskusjonene som har vært, sier han.

– Hun er en erfaren toppleder, men hun er veldig avhengig av at teamet rundt støtter henne med den erfaringen hun ikke har. Hun har begrenset erfaring fra idretten og begrenset erfaring fra slike frivillige arrangementer.

Løfaldli poengterer også at det kan være en utfordring med at Svendsen ikke er trønder og at hun kun kommer til å pendle til Trondheim.

– Det er slett ikke noen diskvalifikasjon, men hun må vise at hun brenner for det og går inn for det.