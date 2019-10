Granåsen får 180 millioner til ski-VM 2025

– I dag har regjeringen sagt at vi bevilger 180 millioner kroner for å få VM til denne bakken og arenaen. Det er den største bevilgningen som noensinne er gitt til et arrangement. Nå håper jeg Trøndelag får et godt dytt for at Trondheim skal få arrangementet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Forutsetningen for at Kulturdepartementet gir Trondheim kommune og Granåsen tilsagn om millionene, er at ski-VM i nordiske grener 2025 faktisk blir lagt til Trondheim.

Trondheim har ikke formelt blitt utpekt som arrangør av mesterskapet, men trønderhovedstaden er eneste søker.

HOPP: Raw Air er én av konkurransene som har blitt arrangert i Granåsen de siste årene. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Rekruttering og flerbruk

Grande forklarer at det er flere grunnet til at regjeringen bevilger pengene til Granåsen:

– Vi tror det er viktig for å rekruttere til skisporten. Men det er også fordi Trondheim her lager et anlegg som kan brukes hele året, også til annen kultur enn bare ski. Vi får muligheten til å være med på å bygge opp en arena som kommer til å være bra for skisporten, idretten og kulturen i mange år fremover,

– Dette er en endelig avklaring fra regjeringen, og det er vi glade for, sier Erling Moe i Venstre i Trondheim.

FLERBRUK: Granåsen blir også brukt som arena for store konserter. I sommer spilte Metallica for nesten 40.000 tilskuere i stadionanlegget. Neste år kommer tyske Rammstein. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Kan koste én milliard

I en pressemelding heter det at utbyggingen av Granåsen vil modernisere anlegget og særlig hoppbakkene, ikke bare for ski-VM, men for mange år fram i tid.

Totalrammen for utbyggingen i Granåsen kan bli på én milliard kroner, men summen er ikke endelig avklart. Moe sier at bystyret følger nøye med på kostnadsutviklingen.

– Vi er opptatt av å få et bærekraftig og nøkternt mesterskap. Vi bygger nå et hverdagsanlegg, et anlegg for hele regionen som kan vare i mange år. Ikke bare for et VM, forklarer Moe.

Avgjøres i mai 2020

Trondheim, som arrangerte ski-VM i 1997, søkte også mesterskapene i 2021 og 2023, men tapte kampen mot henholdsvis Oberstdorf og Planica. Nå ser det unektelig lyst ut med tanke på å få mesterskapet i 2025.

En avgjørelse om arrangørsted vil bli tatt i forbindelse med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

Sist Norge arrangerte ski-VM i nordiske grener var i Holmenkollen i 2011.