Det var natt til fredag i forrige uke at to barn ble fraktet til legevakta i Trondheim.

Barna hadde febersymptomer, synsforstyrrelser, kjevebevegelser og var bleke.

– Det var også av og på med slapphet og hyperaktivitet, sier Jan Niklas Kjendlie, etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt.

På sykehuset ble det tatt undersøkelser av barna som er tre og fem år gamle.

Der fant de spor av kokain i urinen til det ene barnet. Legene tok da kontakt med politiet.

– De fortalte at de hadde hatt et fem år gammelt barn med symptomer på inntak av narkotiske midler, sier Kjendlie.

Det var avisa Nidaros som først omtalte saken.

Samboerpar er siktet

Legene konkluderte med at det ble funnet en liten, men sikker mengde av stoffet kokain, sier Kjendlie.

Det har også blitt tatt prøver av treåringen, men politiet avventer svar på prøvene. Det er dermed for tidlig å konkludere med at treåringen har fått i seg kokain.

Politiet har gjennomført flere vitneavhør, blant annet av ansatte på sykehuset.

Et samboerpar er siktet i saken. De er siktet for oppbevaring av narkotika, kroppskrenkelse og medvirkning til kroppskrenkelse.

Paret er far til femåringen og mor til treåringen. Samboerparet er pågrepet og avhørt.

Nekter straffskyld

Mor til treåringen nekter all straffskyld. Far nekter delvis straffskyld.

Han nekter for kroppskrenkelse ovenfor barna, men erkjenner bruk og oppbevaring av narkotika.

– De stiller seg utenforstående til at barna skal ha fått i seg noe form for narkotiske midler, sier Kjendlie.

NRK har vært i kontakt med Tore Angen, som er forsvarer for mor til treåringen. Han bekrefter at hun benekter all straffskyld.

Huset til samboerparet er også ransaket, og politiet har funnet det de tror kan være narkotiske stoffer. De venter nå på prøvesvar i saken.

Måtte hentes fra barnehagen

Barna skal ha det bra, og blir ivaretatt av omsorgspersoner som barnevernet mener er passende, ifølge etterforskningslederen.

– Hva vet vi om hva som har skjedd i forkant av at de havna på legevakta?

– Det vet vi lite om. De var hjemme, ble levert i barnehagen, men måtte hentes fra barnehagen fordi barnehagen vurderte allmenntilstanden som nedsatt.

Kjendlie påpeker at det ikke trenger å ha noen sammenheng at de to barna ble dårlige samtidig.

Politiet jobber nå ut fra flere hypoteser. Barna kan ha fått i seg stoffet hjemme, utendørs, eller ha fått stoffet av noen fremmede eller noen i nær relasjon.

Det er ikke trolig at barnet har fått i seg stoffet i barnehagen, sier Kjendlie.

Giftinformasjonen: Kan være svært farlig

Jartrud Wigen Skjerdal er seniorrådgiver i Giftinformasjonen. Hun sier Giftinformasjonen har begrenset erfaring med om inntak av kokain hos barn.

Skjerdal uttaler seg generelt:

– Kokain er et sentralstimulerende middel som antakelig kan gi mye av det samme symptombildet hos barn som hos voksne. Men det er ikke sikkert de forskjellige symptomene er like vanlige, sier hun.

Det er svært sjelden at småbarn får i seg kokain, ifølge Skjerdal.

– Vi har lite erfaring med hvordan de reagerer og hvilke mengder som skal til før det er farlig.

Barn vil tåle mindre mengder enn voksne på grunn av kroppsvekt. De regnes også for å være ekstra sårbare for effektene av kokain, sier seniorrådgiveren.

– Inntak av kokain kan være veldig farlig for barn.

– Dersom småbarn får i seg kokain skal de raskt til legevakt eller sykehus, og observeres til faren er over, sier Skjerdal.