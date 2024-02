Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ukom har mottatt over 300 varsler om alvorlige uønskede hendelser på legevakt siden 2019.

En ny rapport fra Ukom retter kritikk mot legevakten for ikke alltid å fange opp alvorlighetsgraden når pasienter ringer gjentatte ganger.

Rapporten inkluderer en hendelse der en gravid kvinne i 20-årene døde etter å ha kontaktet legevakten flere ganger uten å få nødvendig hjelp.

Ukom anbefaler blant annet bedre kommunikasjonsferdigheter og bruk av videokonsultasjon for å bedre vurdere pasientenes tilstand.

Ukom retter sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og fagmiljø. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Siden oppstarten i 2019 har Ukom fått over 300 varsler om alvorlige uønskede hendelser på legevakt.

I en ny rapport (ekstern lenke) retter de kritikk mot legevakten. De undersøker hvorfor legevakttjenesten ikke alltid fanger opp alvorlighetsgraden når pasienter ringer gjentatte ganger.

I 2018 døde en gutt av hjerteinfarkt. Sykehus og legevakt ble sikta for grov uforstand.

I rapporten fortelles det om ei kvinne i 20-årene som var gravid i niende måned og ventet sitt andre barn sammen med samboeren.

Kvinnen hadde influensasymptomer og hoste. Samboeren var på jobbreise og moren til kvinnen bodde hos dem for å hjelpe til med barnebarnet.

Legevakt i Oslo. Foto: NTB

Verre og verre form

Til legevaktsentralen fortalte hun om smerter i skuldrene om natten og at hun hadde vondt nedover ryggen. Dagen før hadde hun tatt en hurtigtest for covid-19 som var negativ.

Hun fikk time til undersøkelse hos fastlegevikar der hun ble diagnostisert med en muskelskade i skulderen.

Etter dette forteller mor til kvinnen at datteren fikk en voldsom hoste, virket slappere og ikke orket noe særlig mat og drikke.

Hun ble sykere og sykere.

Funnet død på rommet

Kvinnen prøvde morgenen etter å få kontakt med fastlegevikaren, uten hell. På kvelden forsøkte hun å ringe legevaktsentralen, men kom ikke gjennom.

Deretter ringte hun til AMK. De vurderte at det ikke var behov for å sende ambulanse og satte telefonen over til legevaktsentralen.

Hos legevaktsentralen ble hun satt over nok en gang. Nå til en luftveislege som konkluderte med at kvinnen ikke hadde pustevansker under samtalen.

Siden kvinnen og mora var bekymret, fikk de en annen lege til å ringe henne opp. Sammen snakket kvinnen og legen i 17 minutter.

Der ble hun fortalt at hun måtte ta kontakt igjen dersom helsa ble ytterligere forverret.

Moren forteller at datteren hostet mindre da hun var i telefonen med AMK og legevakt. Under samtalene satt hun fremst på stolsetet med magen mellom beina for å få mindre press på lungene under samtalene.

Neste morgen fant moren datteren livløs i senga. Hun ble erklært død på stedet og det ufødte barnet kunne ikke reddes. Det ble tatt en hurtigtest på covid-19 som nå var positiv.

– Viktig med god kommunikasjon

Synnøve Serigstad er leder for relasjon og læring i Ukom. Hun sier kommunikasjonsferdigheter er, og vil være, svært viktig i helsetjenesten.

– Befolkningen blir bedt om å ringe til legevakten først. Da er det ekstra viktig at de har ferdighet til å kunne avdekke alvorlige tilfeller over telefon, sier hun.

Leder for relasjon og læring i Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse), Synnøve Serigstad. Foto: Ukom

Hun nevner også videokonsultasjon som en mulig hjelp for legevaktsentralen.

– Video gjør det enklere å se hvordan pasienten har det. I pasienthendelsen med kvinnen kunne det ha hjulpet legevakta å se at hun satt fremoverlent på stolen med magen mellom beina for å klare å snakke uanstrengt, sier Serigstad.

«Ta kontakt ved forverring» er også et vanlig begrep hun mener burde bli konkretisert.

– Det er vanskelig å forstå for befolkningen hva som ligger i det. Her kan man heller si, «ta to Paracet og vent en halvtime. Ring igjen om feberen ikke har gått ned», sier hun.

Klare anbefalinger

Anbefalingene rettes til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og fagmiljø.

Bla deg gjennom alle anbefalingene Ukom har kommet med:

Bør stilles kompetansekrav til helsepersonell Ukom anbefaler at Helsedirektoratet vurderer om det i Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral bør stilles kompetansekrav i klinisk kommunikasjon til helsepersonell. I tillegg vil de ha et system for kontinuerlig oppfølging av medarbeideres kommunikasjonsferdigheter. Mulighet for lydopptak av telefonsamtaler I dag er det begrenset mulighet for dokumentasjon og læring etter telefonsamtaler mellom lege og pasient. Ukom anbefaler at det skal være mulig å ta opptak av telefonsamtalene for at det skal kunne brukes til opplæring og dokumentasjon. Utvikling av beslutningsstøtteverktøy Beslutningsstøtteverktøy brukes for å hjelpe pasienten med å foreta en beslutning i uoversiktlige problemstillinger. Ukom mener Helsedirektoratet bør gi de nasjonale fagmiljøene et mandat for arbeidet med å videreutvikle beslutningsstøtteverktøy. Videokonsultasjon De fleste legevaktsentraler har tilgang til å bruke video, men Ukom sin undersøkelse viser at bruken er begrenset og tilfeldig. Ukom sier det er grunn til å anta at fordelene med video kan komme flere pasienter til nytte. Må forklare hva begrepet forverring betyr Undersøkelsen viser at det kan være vanskelig å forklare hva begrepet "ta kontakt ved forverring" betyr. Ukom anbefaler at de nasjonale fagmiljøene i samarbeid avklarer hva som legges i begrepet. Rådene bør sendes på SMS Pasienter glemmer eller misforstår 40 til 80 prosent av informasjonen de får fra helsepersonell. Det kan bedre pasientsikkerheten å få repetert informasjon som er gitt. Ukom anbefaler at Helsedirektoratet får i oppdrag å utrede digitale løsninger, slik som å sende rådene på SMS.