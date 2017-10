Bader med urfisk i Trondheimsfjorden

Det er bare to uker siden den første svartskaten på mange år ble halt opp fra dypet i Trondheimsfjorden av Sverre Magnus Selbach. Les mer om den utrolige fangsten her.

Rokke ved Munkholmen

I helga hugg ei ny svartskate på hos en av de andre fiskerne i Nidaros Kystmeitelag, NKML, Irvin Kilde.

Kilde er en av de ivrigste artsjegerne i landet, og jobbet i mange år på Vitenskapsmuséet i Trondheim. Der leste han skrifter av zoologen Vilhelm Storm, konservator ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim i 57 år. Det som interesserte Kilde mest var Storms nedtegnelser om ei to meter lang rokke som holdt til i dypet utenfor Munkholmen.

Dipturus nidarosiensis

Svartskaten bærer sitt latinske navn, Dipturus nidarosiensis, med rette. Det var i Trondheimsfjorden den først ble fanget og forsket på i 1881, av tidligere nevnte Storm. Siden den gang har arten vært registrert fisket bare sju ganger før Kilde fikk napp på omlag 400 meters dyp, natta mellom fredag og lørdag.

– Vi hadde fisket i åtte timer uten et napp. Først trodde jeg det var en korallbit eller en tangvase, men etter å ha sveivet inn 150 meter gjorde fisken et dykk. Da skjønte jeg at noe alvorlig var på gang, sier Kilde til NRK.

Biolog

Irvin Kilde med fangsten i fanget Foto: Bjørn Florø-Larsen / NKML

Kilde er selv biolog, utdannet ved NTNU i Trondheim. Da fisken var landet i båten kunne han konstatere at den veide vel 23 kilo og målte 162 cm fra snute til hale. Skaten var en hunn, sannsyligvis med buken full av egg klar til legging. Derfor hastet det å få den tilbake i sjøen igjen.

– Denne har jeg jaktet på i ti år. Det var en euforisk opplevelse, sier Kilde.

Saken ble først omtalt hos nettstedet for sportsfiskere hooked.no