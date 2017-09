Det sier Selbach (36) til NRK dagen etter at han dro opp den sjeldne fisken på 400 meters dyp utenfor Trondheim. Det var nettstedet Hooked som først omtalte saken.

Sverre Magnus Selbach med den enorme svartskaten tatt på stang i Trondheimsfjorden. Foto: Bjørn Florø-Larsen

– Dette har vært drømmearten i over ti år. Ikke bare fordi den er så sjelden, men den lever så dypt og er veldig lite tilgjengelig. Det er ikke en fisk man får på slump, for å si det sånn. Fisken er også oppkalt etter gamle Nidaros, noe som gjør det ekstra spesielt. Det vitenskapelige navnet på arten er «Dipturus nidarosiensis».

– Den ble første gang registrert fanget i 1880. Siden den gang er det kun sju registreringer av svartskate tatt med stang, og siste gang var altså i går. Svartskaten er en mytisk og svært sjelden fisk. Vi vet mer om overflaten på Mars enn vi vet om arten svartskate. Det sier litt om hvor sjelden den er, sier han.

38 kilos svartskate opp av dypet Du trenger javascript for å se video.

Blanding av vakuum og lykke

Selbach er en erfaren sportsfisker og kan skilte med mange storfangster. I august dro han opp en håkjerring på 607,8 kilo utenfor Svalbard. Men for Selbach blir det bare småtterier sammenliknet med søndagens fangst.

– Det er ikke i nærheten engang. Dette overgår alt. Jeg sitter her i en blanding av vakuum og lykke. Dette er drømmefisken, sier han.

– Det er ti år siden sist jeg så en svartskate, da ble det tatt to stykker ytterst i Trondheimsfjorden, blant annet norgesrekorden på 49,16 kilo. At jeg skulle få en på kroken er bare helt uvirkelig. Jeg kommer nok aldri til å oppleve det igjen, sier han.

– Den ser litt skummel ut?

– Den er uten sammenlikning den vakreste fisken jeg noen gang har sett. Jeg skjønner at det er litt subjektivt, den ser ikke akkurat ut som en ørret, sier Selbach.

Marinbiologer: – Aldri sett svartskate i live

Fredrik Myhre er marinbiolog og fiskeri- og havmiljørådgiver i WWF Verdens naturfond. Han bekrefter at fangsten er helt spesiell.

– Det er overhodet ikke vanlig å få svartskate. Den er plassert under kategorien «datamangel» i den nasjonale rødlisten til Artsdatabanken. Vitenskapen har lite kunnskap om arten, også i norske farvann.

– Jeg har aldri sett en svartskate i live, og det tror jeg heller aldri jeg får. Det er en veldig sjelden art å få oppleve. Det er derfor også viktig å behandle slike fisker ordentlig ved fangst, slik at hvert enkelt individ overlever en gjenutsetting dersom fremdeles i live, sier han.

– Fiskeren sier man vet mer om overflaten på mars?

– Det har han nok på mange måter rett i, sier Myhre.

Marinibiolog Pia Ve Dahlen har heller ikke sett en svartskate i live før.

– Jeg har sett mye rart, og jeg har sett alle bruskfisker i Norge, men ikke svartskate, sier hun.

På jakt etter noe annet

Det var spisskate og store langer Selbach og skipper Bjørn Florø-Larsen fra Nidaros kystmeitelag hadde i tankene da de la ut i havnebassenget utenfor Trondheim søndag morgen.

Og det var nettopp en stor lange de trodde hadde slukt agnet, bestående av tre år gammel frossen sei, da det plutselig nappet kraftig til.

– Vi trodde først det var en virkelig stor lange. Men den oppførte seg litt annerledes, så vi tenkte at det kanskje var en håkjerring på rundt 50–100 kilo. Vi skjønte ikke at det var svartskate før vi så øynene og formen på fisken, sier Selbach.

Sverre Magnus Selbach etter at fangsten var et faktum. Foto: Bjørn Florø-Larsen

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte ingenting. Når man er såpass opptatt av sportsfiske og fiskearter som det vi er, så tenker du ikke på så mye annet enn på å få fisken opp i båten for måling og bildetaking, for så å få den ut igjen.

Champagne-søndag

Den sindige førsteamanuensen i materialteknologi på NTNU beskriver seg som en sindig kar. Men han innrømmer at det ble litt feiring etter fangsten søndag kveld.

– Det ble «gul enkle» på en søndag. Så får de som vet hva det er tenke sitt.

Og for dem som ikke vet hva det er, kan journalisten opplyse at det er et kallenavn på champagnen Veuve Clicquot.

Selbach oppfordrer avslutningsvis folk om å bli flinkere til å utforske Trondheimsfjorden.

– Den kan kanskje se litt kjedelig ut på overflaten, men den har et fantastisk spennende dyreliv. Jeg håper at flere og flere blir klar over det, sier han.