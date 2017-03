Mandag startet rettssaken der daglig leder i Trondheim Bil-demontering, Belinda Skibnes Ramberg, står tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at én person omkom og to personer ble alvorlig skadd i en brann på bilopphuggeriet 26. mai 2015.

Hun opplyste i retten at hun ikke erkjenner straffskyld.

Til stede i retten i dag er også den avdødes etterlatte, og Svein Børge Hustøft som ble kritisk skadd i brannen. Han har etter brannen vært innlagt på Haukeland sykehus til inntil nylig med alvorlige brannskader. I dag vitnet han i Sør-Trøndelag tingrett.

– Det går fremover, men det er veldig vondt. Hele livet er snudd opp ned. Det er gode sjanser for å kunne gå igjen, men det kommer til å ta lang tid, sa Hustøft, som nå sitter i rullestol.

Han forteller at han våknet på ulykkesdagen med en gravid samboer og gledet seg til å gå på jobb. Da dagen var over lå han på Haukeland sykehus med tredjegradsforbrenning på 80 prosent av kroppen. Han ble far mens han lå i koma.

Politiadvokat Aage Sliper Midling og tiltaltes forsvarer, Frode Wisth. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

– Hørte et dunk

Det var på ettermiddagen 26. mai 2015 at en tank, som ble brukt til oppbevaring av 1200 liter bensin, falt i gulvet inne i bedriften, etter at stålbjelken som holdt den oppe knakk.

– De ansatte hørte et dunk fra tankrommet og sprang inn, sa politiadvokat Aage Sliper Midling i sin innledning i retten i dag.

Da tanken falt rev den av en forbindelsesslange mellom flere bensintanker slik at det oppstod en større bensinlekkasje. Etter at arbeiderne gikk inn i hallen for å forsøke å stoppe lekkasjen, antente bensinen.

– Vi gjorde desperate forsøk på å tette lekkasjen, men fikk det ikke til, forklarte Hustøft.

Det ble også kjørt en truck inn i tankhallen. Brannen brøt så ut. Tre personer var inne i hallen da brannen brøt ut.

– De er sterkt brannskadd da de kommer seg ut, sa Midling.

– Denne saken handler om det har vært utført aktsom HMS, og om reolene som tankene lå på ble bygd på en aktsom måte, sa han innledningsvis.

– Hadde HMS-rutiner

Tiltalte Belinda Skibnes Ramberg forklarte seg i retten mandag. Der fikk hun spørsmål fra sin forsvarer, Frode Wisth, om tiltalen som går ut på at hun har hatt manglende HMS-rutiner på arbeidsplassen, og at de ansatte ikke har kjent til det.

– Det er feil. Vi har hatt det i mange år, og vi har jobbet mye sammen om det, sa hun i vitneboksen.

På spørsmål om hvordan hun har det nå, svarte hun at det er svært tungt og at det er snakk om to helt forskjellige liv.

– Det er et liv før og et liv etter, sa hun.

Godtar ikke forelegg

Påtalemyndigheten mener at Trondheim Bil-demontering er skyldig i brudd på både brann- og eksplosjonsvernloven samt arbeidsmiljøloven, men tiltalebeskrivelsen ble endret i januar, og gjelder nå kun brudd på arbeidsmiljøloven.

Bedriften har også fått et forelegg som lyder på én million kroner. Forelegget opprettholdes etter tiltaleendringene, men tiltalte har ikke godtatt det.