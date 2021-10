Familien til Anders (11) vil ha elbil – Nav tilbyr bare dieselbil

– Jeg opplever det som at en hel brukergruppe mister muligheten til å være likestilt alle andre, sier pappa Håvard Ravn Ottesen.

Sønnen Anders (11) er multifunksjonshemmet og sitter i rullestol. Han er avhengig av en større bil for å komme seg rundt. Familien får støtte til innkjøp av tilpasset bil fra Nav.

– For oss er det viktig å få en bil som er funksjonell for Anders. I dag står vi med en bil som er gammel og uhensiktsmessig.

Den siste tiden har familien derfor brukt taxi for at sønnen skal komme seg på aktivitetene han liker best; Å bade i Pirbadet og dra på bowling.

Det var Norsk elbilforening som først omtalte saken.

– Bør ha samme mulighet som andre

Familien trenger sårt en ny bil til sønnen. Det er bare et problem: Kravet fra Nav er at de må velge dieselbil.

– Denne ordningen er utdatert og ikke etter dagens tankesett. I dag bør man ha elektrisk som hovedregel, sier far fortvilet.

Elbilsalget setter stadig nye rekorder. 77,5 prosent av alle nyregistrerte biler i september var elbiler.

– En elbil vil bety et mindre klimaavtrykk. Anders burde ha den samme muligheten som alle andre, fastslår far Håvard.

– Nav er noen store fossile dinosaurer

Nav har elbiler som kunne ha passet for Anders, men de står ikke i dagens avtaler.

I Nav sin nye anbudskonkurranse for innkjøp av biler til funksjonshemmede, åpnes det bare for elektrisk drift for de minste bilene.

Den nåværende avtalen utløp 14. august, og de nye avtalen er forsinket. 1. november skal Nav inngå ny avtale, ifølge Handikapnytt.

– Hvis avtalen signeres slik den er nå, risikerer vi i verste fall å måtte ha fossilbil helt frem til 2036, forteller Ottesen.

Han sparer ikke på kruttet i kritikken av Nav.

– Nav er noen store fossile dinosaurer. De er gammelmodige.

– De sier «Dette er ikke er mulig. Dette har vi ikke gjort før. Dette går ikke.» Nav bør prøve ut elbiler for å se om det er mulig, legger han til.

Se svaret fra Nav lenger nede i saken.

– DISKRIMINERENDE: Familien Ravn Ottesen mener Nav frarøver funksjonshemmede muligheten til å være med på det grønne skiftet. Foto: Kristian Lian / Handikapforbundet

Ber Hadia Tajik stoppe ny fossilbilavtale

Nå ønsker Handikappede barns foreldreforening og Norsk elbilforening at arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) kommer på banen, og stopper Nav fra å signere enda en bilavtale med fossilbiler.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i energi- og miljøkomiteen har også utfordret arbeids- og sosialministeren i et skriftlig spørsmål.

Anette Jensen, leder for Handikappede barns foreldreforening, fortviler over at de blir fratatt muligheten til å være med på det grønne skiftet.

– Vi reagerer kraftig på at funksjonsnedsatte ikke får muligheten til å velge elbil. Det er jo en økende trend og bevissthet i hele samfunnet, om at vi må bli mer miljøbevisste og tenke mer på klimaet. Vi vil være med på det, sier hun til NRK.

Ottesen er styremedlem i Handikappede barns foreldreforening. Han er veldig spent på svaret fra arbeids- og sosialministeren.

– Jeg har en åpenbar forventning om at den nye regjeringen nå viser handlekraft.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra statsråd Hadia Tajik, men har ikke lyktes med det.

Nav: – Få tilgjengelige elektriske biler

Nav sier de har problemer med å kunne tilby elektriske biler.

– Vi arbeider aktivt med å ivareta miljøhensyn i anskaffelsene, skriver seksjonssjef i Nav, Christian Lupke, i en e-post til NRK.

I den pågående anskaffelsen av større, spesialtilpassede biler har Nav brukt mye tid og ressurser på dialog med mulige tilbydere av nullutslippsalternativer, skriver de.

De forteller at tilbakemeldingene fra leverandørene var at de hadde få tilgjengelige elektriske biler som ville være aktuelle for den kommende konkurransen.

– Elbilteknologien er i rask utvikling og vi håper at våre leverandører vil kunne tilby biler som er egnet for ombygging og som dekker våre brukeres behov, skriver Lupke videre.

Ettersom anskaffelsen er pågående og kontrakter ikke er signert, kan Nav ikke kommentere forhold ved tilbudene.

– Vanskeligere å få assistenter

Bilene som blir utlevert av Nav har manuelt gir. Allerede nå har Ottesen merket at dette kan skape problemer for å rekruttere assistentene Anders trenger.

Ottesen forteller at en fjerdedel av de som søker ikke har ordinært førerkort. 28 prosent av nye førerkort i dag er kun for automat. Og det blir bare flere.

– Elbiler vil gjøre det enklere for oss å finne gode folk som kan gjøre jobben, sier Ottesen.

Nav sin hovedregel er at man skal ha en bil i 11 år etter å ha fått innvilget lån til den. Det betyr at Anders skal ha den neste bilen frem til han blir voksen. Far bekymrer seg for dieselutgiftene gutten da vil få.

– For Anders er det enklere å ha en elbil. Han er stort sett i Trondheim, og har ingen problemer knyttet til laderekkevidde, forteller faren.