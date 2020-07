Flaue over statens bilparker: Dårligere på elbil enn Ola Nordmann

På få år har mange nordmenn erstattet bensin- eller dieselbilen med en elbil – og dermed sørget for mer klimavennlig trafikk.

Antall personbiler på strøm har de siste tre årene nesten triplet seg. Nå er hver tiende bil på norske veier elektrisk.

Når det gjelder flere av landets statlig eide selskaper, er situasjonen en annen. En gjennomgang gjort av NRK, viser at flere av dem har mye å lære av mannen i gata.

– Rett og slett pinlig og flaut

«Fremtiden er elektrisk», er slagordet til Statnett, mens 10 av deres 513 biler elektriske.

«Fornybar energi kan ikke bare være en del av løsningen for verdens energibehov. Det er selve løsningen», er det første som møter deg når du klikker deg inn på Statkraft sin nettside.

Paradoksalt nok er 20 av 550 kjøretøy elektriske. Resten går på bensin eller diesel.

Nettopp Statkraft og Statnett sine bilparker vekker størst oppsikt blant de NRK har snakket med.

– Det er ganske flaut, sier Lars Haltbrekken (SV), medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Selskaper som Statkraft og Statnett har elektrisitet som hovedformål. Jeg synes det rett og slett er pinlig og flaut. Dette er selskaper som agrumenterer mye med det grønne skiftet. Men de gjør ikke det de skal, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

NRK har gjort et utvalg av seks statlig eide selskaper. I utvalget er det kun selskaper som er 100 prosent eid av staten.

Elbilandel i statseide selskaper Elbiler % Alle

kjøretøy Bensin/

diesel Elektrisk Hybrid Biogass Forsvaret 2 1412 1371 31 18 0 NRK 10 269 227 27 15 0 Posten 14 3919 3318 544 0 57 Statkraft 3,6 550 530 20 0 0 Statnett 2 513 499 10 4 0 Statskog 0 21 20 0 1 0

Ikke fornøyde med seg selv

– Det er vi ikke fornøyde med, sier Martha Hagerup Nilson om Statnetts elbilandel på 2 prosent.

Kommunikasjonssjefen lover at de ser alvorlig på ansvaret de har som statlig selskap. Samtidig sier hun at det vil ta tid å elektrifisere bilparken.

– Det er først nå at markedet har begynt å levere sånne biler som vi er avhengige av i vårt virke, sier Nilson i Statnett.

OPPGRADERER: Statnett er i ferd med å erstatte dieselbilene sine med elektriske. Foto: Johannes Borstad / NRK

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Kommunikasjonsrådgiver Lars Martin Günter lover at elbilandelen skal bli høyere i løpet av de kommende ti årene.

20 av 550 biler er elektriske – kaller seg likevel helgrønne

Statkraft har nemlig signert en internasjonal avtale. Med det forpliktet de seg til at alle personbiler og lette varebiler skal bli elektriske innen 2030.

Likevel vil Günter kalle selskapet «helgrønt» allerede nå. Han mener det er viktig å se på hva bilene brukes til.

– Hovedgeskjeften vår er ikke å kjøre bil. Bilene brukes til å drive kraftverkene våre, som i stor grad befinner seg i vanskelig tilgjengelige områder, kanskje oppå fjellet. Frem til nå har vi ikke sett at det er ladbare biler i markedet som dekker våre behov. Det har endret seg. Derfor er vi i ferd med å starte utbytting til ladbare biler.

– Anleggene deres ligger altså så langt unna at det ikke er mulig å bruke elbiler?

– Jeg skal ikke si at det ikke er mulig overalt. Men mange steder er det vanskelig, og vi må ha tilgang til anleggene våre også når strømmen er nede, sier Günter.

Skal utfordre regjeringen

Et gammeldags argument, mener Lars Haltbrekken.

– Da har de ikke fulgt særlig godt med i utviklingen av elbiler. Nå har du elbiler med lang rekkevidde. Hvis staten nå i tillegg stiller opp med lademuligheter langs veiene i Norge, er det fullt mulig også for statseide selskaper å bruke elbiler i stedet for forurensende bensin- og dieselbiler.

Nå sender han straks en utfordring til næringsminister Iselin Nybø (V). Utfordringen går ut på at hun skal kreve at alle statseide selskaper kvitter seg med alle fossilt drevne biler.

– Tror du det vil hjelpe?

– Ja, det tror jeg. Alle partier på Stortinget står bak målet om at alle nybiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Da håper jeg regjeringen tar ansvar for at de statseide selskapene går foran.

Frederic Hauge i Bellona mener staten må gripe inn i selskaper for å få opp elbilandelen, og har ett konkret råd til hva de bør gjøre:

– Sørg for at de som er administrerende direktører har et forhold til dette. Og hvis de ikke har det: skift dem.

HØYEST ANDEL: Posten har størst andel elbiler av selskapene NRK som har undersøkt. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Posten vil ha på ledertrøya

Hauge kaller Posten en foregangsbedrift. I NRKs utvalg har de den største elbilandelen.

Sjåfør i Posten og Bring i Trondheim, Vegard Grønli, mener likevel at 14 prosent ikke er godt nok.

– Men vi er på tur opp. Vi får stadige meldinger om at bilene blir byttet ut med elbiler.

I løpet av sin 20-årige karriere, har han fulgt med på hvordan selskapets bilpark har utviklet seg: Fra de første små elbilene kom, til at også varebiler er blitt elektriske.

– Så lenge vi har rekkevidde som er bra, er vi fornøyde som sjåfører. Vi har flere elbiler vi er fornøyde med, sier Grønli.

BEVISSTE LEDERE: Vegard Grønli mener at ledelsen i Posten tar klimakampen på alvor, og gleder seg til at elbilandelen blir enda høyere enn i dag. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Denne uka meldte NRK at Posten snart tar i bruk verdens første helelektriske 16-tonns lastebil.

En elektrifisering av bilparken er det viktigste Posten kan gjøre i klimakampen, understreker pressesjef Kenneth Kjøndal Pettersen:

– Der ønsker Posten å ha på en ledertrøye.

Posten har 544 elbiler og 57 som går på biogass. De har også 465 elmopeder. Disse kjøretøyene bidrar til at 50 norske byer i dag har utslippsfri postlevering.

– Vi har et mål om kun å ha fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025, sier Pettersen.