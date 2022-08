– Oppsiktsvekkende og rystende historier av nye og gamle datoer har kommet på løpende bånd, sa Elin Marie Andreassen (Frp) under formannskapsmøtet i Trondheim kommune tirsdag.

Der ble politikerne orientert om saken der 67 år gamle Alf Ingar Selven døde brått og uventet på Klæbu helse- og velferdssenter. Deler av saken gikk for lukkede dører.

Andreassen pekte på at ansatte i eldreomsorgen i kommunen har vært under hardt press i lang tid. Tillitsvalgte har vært tydelige på at det må mer bemanning til, og at dette har blitt gjentatt år etter år, ifølge Andreassen.

– Og år etter år har historiene kommet, fortsatte Frp-politikeren.

– For lite penger og folk

Hun pekte på at ansatte i eldreomsorgen gjør sitt ytterste, men at de trenger flere kolleger.

– Ordføreren sa i et intervju med NRK at det er i «et stort system og at det alltid kan skje feil». Hun viste også til utfordringer med sykepleiermangel, sa Andreassen og fortsatte:

– Men hvor mange feil og hvor mange uheldige enkeltsaker kan ordføreren og Arbeiderpartiet akseptere før de kan begynne å snakke om at vi har et system der det er for lite penger og folk?

Elin Marie Andreassen (Frp) mener ansatte i eldreomsorgen i Trondheim har vært under hardt press i lang tid. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ordfører Rita Ottervik og Arbeiderpartiet har styrt Trondheim i 19 år. En av fanesakene har nettopp vært styrking av eldreomsorgen.

– Hadde disse historiene kommet fra private aktører, ville ordføreren vært nådeløs i sin kritikk. Men det ser vi lite av når ordføreren selv sitter med ansvaret, sa Andreassen.

Innrømmer feil

Nylig fortalte NRK historien om Alf Ingar Selven. Han døde etter tre uker på Klæbu helse- og velferdssenter.

I løpet av perioden hadde han 27 ulike pleiere, viser NRKs gjennomgang av pasientjournalen. Det var høyt sykefravær og mange vikarer. Pårørende mener at broren deres tørstet og sultet i hjel, og at han fikk manglende pleie som følge av dårlig bemanning.

Statsforvalteren i Trøndelag åpnet tilsynssak på bakgrunn av klage fra pårørende.

Det var søsknene Kurt Selven og Laila Engvik som klaget inn saken til Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Morten Waagø

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli er uenig i at Alf Ingar Selven tørstet og sultet i hjel, men har erkjent flere feil i saken.

Blant annet ble mannen aldri veid. Til tross for at han hadde søvnapné, ble pustemaskinen sjeldent brukt. Pårørende ble ikke varslet om mannens forverrede helsetilstand, før samme natt som han døde.

– Det er noen rutiner vi ikke har fulgt godt nok, sa Dehli i formannskapet tirsdag.

Alf Ingar den dagen han flyttet inn på sykehjemmet. Foto: Privat Noen dager etter at dette bildet ble tatt, døde Alf Ingar. Pårørende mener det ikke er tvil om forandringen fra den dagen han flyttet inn. Foto: Privat

Følger opp enkeltsakene videre

Ingrid Skjøtskift (H) poengterte at hun ikke kunne se i budsjettet at Arbeiderpartiet faktisk vil følge opp sin egen plan om å styrke eldreomsorgen.

– Ble du trygget av det som ble gjennomgått i dag?

– Nei egentlig ikke. Jeg tror at vi har en situasjon der folk som jobber innenfor helse og omsorg oppfatter at det er en stressende hverdag og at de har mye å gjøre, og ikke alltid strekker til. Det er ikke en god situasjon, sier Skjøtskift.

Ordfører Ottervik sier de vil følge opp sakene og utdyper hva de skal gjøre videre.

– Vi kommer, fra Arbeiderpartiet sin side, til å sørge for fortsatt opptrapping av bemanning på helse og velferdssenter. Vi kommer til å følge opp disse enkeltsakene, hvordan de blir håndtert videre. Også det med å sørge for at vi får på plass avdelinger med ekstra kompetanse og ekstra bemanning, som kan møte enkelte menneskers og gruppers særskilte behov, sier hun.

Bemanningskrisen innenfor eldreomsorgen hadde nok ikke vært unngått, selv om tilbudet hadde vært privat, understreket ordføreren.

– For å svare Andreassen: Det blir altså ikke flere sykepleiere av at tilbudet er privat. Det er en av våre store hodepiner. Vi må sørge for å beholde de ansatte. Jeg er helt enig at vi trenger mer penger. Men vi må også tenke nytt hvordan vi bruker ressursene, sa Ottervik under formannskapsmøtet.

Ordfører Rita Ottervik ved siden av kommunaldirektør Morten Wolden i dagens formannskapsmøte. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ottervik er glad for at saken ble tatt opp i formannskapet tirsdag.

– Vi har fått svar på mer enn det som var tenkt på fra før, for dette er kompliserte saker med mange forhold, og som jeg er veldig glad for at blir gått ordentlig gjennom. Dette er ikke særlig hyggelige saker, og det må læres av og det må rettes opp i et par ting.