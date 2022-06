– Hadde vi enda hatt vikarer.

Det sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i Trondheim kommune. Hun sier de får beskrevet at det rett og slett ikke er nok folk å sette inn.

– Og i enda mindre grad er det fagfolk å sette inn, så vi har fått beskjed om at hele sykehjem står uten en eneste sykepleier på en god del vakter.

De ulike enhetene har gitt henne tilbakemelding om at bemanninga for sommeren er verre enn i fjor, som igjen var verre enn året før.

– Så vi er sterkt bekymra for sommeren som kommer, sier Selfjord.

Hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord er svært bekymret for sommeren som kommer. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Hvordan har det blitt sånn?

– Vi har åpenbart ikke klart å rekruttere nok helsepersonell over tid.

I tillegg er det mange som slutter i tjenesten for tida, opplyser hun.

– De er kjempeslitne etter pandemi, og de er kjempeslitne av å stå i en arbeidssituasjon som er ekstremt krevende.

I tillegg får de mange tilbakemeldinger om at omlegginga til det nye journalsystemet Helseplattformen er krevende.

Potensielt farlig situasjon

Selfjord påpeker at det er vanlig å oppleve startvansker når man innfører en så stor tjeneste. Men hun mener dette er en tjeneste som ikke tåler startvansker og at drifta blir satt på vent.

– Det kan en kommunehelsetjeneste aldri gjøre. Så her er vi helt avhengig av at vi har kapasitet til å ta unna de oppdragene som hele tida er der.

Hun mener systemet er umodent. Når det i tillegg blir mangel på sykepleiere og fagfolk blir det krevende.

– Det er potensielt en farlig situasjon hvor vi ikke klarer å håndtere helsehjelp til kommunens innbyggere på en ordentlig måte.

Anne Grethe Kristiansen er sykepleier på Øya helsehus. Også hun er urolig.

– Jeg opplever at vi har marginalt med kompetanse og bemanning. Og vi har et system som ingen kan skikkelig, sier hun.

Anne Grethe Kristiansen, sykepleier på Øya helsehus, deler bekymringene til hovedtillitsvalgt. Foto: Kari Sørbø / NRK

Kristiansen legger til at de som har fått opplæring i den nye Helseplattformen, er langt fra utlært. Hun er bekymret for hvordan det skal gå når helt nye vikarer og nyutdannede sykepleiere skal lære seg systemet.

– Jeg tror vi kan ha ganske store utfordringer etter hvert, og vi må regne med mer sykefravær framover, sier hun og legger til:

– Jeg er redd dette rett og slett kan kollapse litt.

Bekrefter bekymringene

Tirsdag ble formannskapet i Trondheim orientert.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli bekrefter at bemanningssituasjonen oppleves som utfordrende hos enhetene, og at bildet er noe forverret sammenliknet med i fjor.

Helse og velferdsdirektør Wenche Dehli sier til NRK at kommunen kan bli nødt til å redusere kvaliteten på tjenestene i sommer. Foto: Morten Andersen / NRK

Cirka åtte av ti enheter opplever at det er utfordrende å få dekket bemanningsbehovet for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Nesten fire av ti opplever det problematisk å få forsvarlig sykepleierdekning.

En tredel forventer å måtte ha vakter uten sykepleier til stede eller tilgjengelig.

– Det er marginal bemanning på de fleste tjenestene vi har, og det er litt uventa etter to år med pandemi, hvor det var sannsynlige forklaringer på hvorfor det var minimalt, sier Dehli.

Når det gjelder sommeren, tror hun kommunen kan bli nødt til å redusere kvaliteten på tjenestene.

– Sånn at det blir et minimumsnivå på det vi kan tilby i perioder, men det kommer vi tilbake til om det blir aktuelt.

Hun legger til at hun har full forståelse for at to år med stor belastning og en tredje sommer med bemanningsutfordringer, har tatt på for de ansatte.

Ingen « quick fix »

Sissel Trønsdal (Ap) er leder i Helse- og eldrekomiteen i Trondheim. Hun er ikke overrasket over bemanningssituasjonen.

– Vi vet at tilgangen er kritisk. Det handler både om vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere, sier hun til NRK.

Sissel Trønsdal (Ap) er bekymret, men ikke overrasket over bemanningssituasjonen. Foto: Morten Andersen / NRK

Trønsdal er bekymret fordi hun mener både hjemmeboende og beboerne på institusjoner skal ha like god pleie gjennom hele året.

Samtidig er det vanskelig for henne å se andre alternativer enn å gå for en minimumsløsning i sommer.

– Hadde det vært en «quick fix» på dette hadde vi ordna det for lenge siden. Men det handler ikke bare om å sette inn flere folk, det handler også om hvordan man organiserer og bruker de ressursene man allerede har. Der tror jeg man må se på om det er noe å hente, sier politikeren.

Hun tror en løsning kan være å tilby jobb til pensjonister.

– Det er mange som sitter med betydelig kompetanse av den eldre garde, og som har et større potensial til å bli brukt inn mot sommerferier.