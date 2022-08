Uventet dødsfall ved sykehjem: Ordføreren vil ha svar om bemanningen var god nok

NRK har nylig fortalt om Alf Ingar Selven som døde brått og uventet etter kun tre uker på Klæbu helse- og velferdssenter. Han ble 67 år.

Familien mener at han fikk manglende pleie på grunn av dårlig bemanning ved sykehjemmet.

Det skal ha vært mange vikarer og høyt sykefravær blant de ansatte. Under det korte oppholdet var totalt 27 pleiere innom Selven.

Dødsfallet har ført til at Statsforvalteren har åpnet tilsynssak.

Politikerne krever svar

Tirsdag skal saken opp i formannskapet i Trondheim. Da vil ordfører Rita Ottervik (Ap) stille spørsmål om bemanningen.

– Noen av de spørsmålene jeg kommer til å stille på tirsdagen handler om den overføringa var godt nok forberedt. Var det riktig bemanning i forhold til de behovene som var der? sier Ottervik til NRK.

Alf Ingar Selven ble nemlig flyttet fra det kommunale bofellesskapet Sagmyra til Klæbu helse- og velferdssenter i mars i år for å få et bedre liv.

I stedet endte han med å sulte og tørste i hjel etter kort tid, ifølge søsknene hans.

Verken enhetsleder ved sykehjemmet, eller helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Wenche Dehli, kjenner seg igjen disse i beskrivelsene fra de pårørende.

Alf Ingar den dagen han flyttet inn på sykehjemmet. Foto: Privat Noen dager etter at dette bildet ble tatt, døde Alf Ingar. Pårørende mener det ikke er tvil om forandringen fra den dagen han flyttet inn. Foto: Privat

– Kan alltid skje feil

Rita Ottervik har vært ordfører i Trondheim i hele 19 år. En av fanesakene til henne har nettopp vært å ruste opp eldreomsorgen.

– Dette skjer på din vakt, på ditt sykehjem. Hvordan kunne dette skje?

– Det er i et stort system, og innenfor helse kan det alltid skje feil. Heldigvis er vi i en helt annen situasjon i dag enn for 19 år siden. Men sykepleiermangel og utfordringer er der. Jeg er bekymret for arbeidskrafttilgangen for årene som kommer, svarer Ottervik.

Alf Ingar Selven ble varig hjerneskadet etter hjernehinnebetennelse som barn, og levde som fullstendig pleietrengende resten av livet. Foto: Morten Waagø / NRK

NRK har snakket med flere ansatte ved Klæbu helse- og velferdssenter. Én av dem sier rett ut at vedkommende «har mistet troen på den offentlige eldreomsorgen» etter å ha opplevd den dårlige bemanningen på kroppen.

– Hvordan reagerer du på den uttalelsen?

– Jeg reagerer ikke noe spesielt på det, utover å si dette: Det vi må gjøre, er å få flere til å utdanne seg innenfor dette feltet. Og at vi klarer å trappe opp budsjettene i årene fremover, sier ordføreren.

– Tar du ansvar for bemanningssituasjonen, slik den er i dag?

– Vi har et overordnet ansvar på politisk nivå. Det er det ingen som helst tvil om. Men det er vanskelig å få tak i helsepersonell, slik det er over hele landet, svarer Ottervik.

Sykepleier Ingrid Berg Selfjord mener slitasjen på helsepersonellet har vært stor over tid. Foto: Kari Sørbø / NRK

Må forhindre at ansatte slutter

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Trondheim kommune, Ingrid Berg Selfjord, mener problemet ligger i å unngå at helsepersonell slutter i stillingene sine.

– Det vil alltid være behov for å utdanne flere. Men det aller viktigste vi kan gjøre er å få folk til å stå i stillingene sine, bli i denne tjenesten og på disse arbeidsplassene, sier Selfjord.

Hun er glad for at saken tas opp i formannskapet, og mener det er bra å lære av hendelser, på godt og vondt.

Hun etterspør imidlertid en større debatt.

Les også: Sykepleiermangel i Trondheim: – Potensielt en farlig situasjon

– Desperat minimum over mange år

– Jeg ønsker, i tillegg til å lære av konkrete saker, at man også kan ha en litt bedre debatt om det generelle bemanningsnivået, sier Selfjord.

Bemanningsproblemet i Trondheim kommune har vært der i mange år, ifølge henne.

– Jeg tenker at vi har lagt oss på et ganske desperat minimum over mange år. Vi har prøvd å skjære inn til beinet for å bruke minst mulig penger på det. Det er vel den oppfatninga vi tillitsvalgte sitter med, sier Selfjord.

Hvis man vil forebygge flere slike alvorlige hendelser, slik som dødsfallet til Alf Ingar Selven, må noe gjøres med bemanningsnivået, understreker Selfjord.

– For det har ikke bare vært denne saken i Klæbu i sommer. Vi har også hatt andre saker på ett av helsehusene og et annet sykehjem.