Her debuterer Svindal i rallycross: – Vurderte å ha en L bakpå

– Det var litt kaos i starten, men da jeg klarte å puste litt mer ble det bedre, sier Aksel Lund Svindal.

Det er en stund siden den tidligere toppalpinisten la skiene på hylla, og nå søker han fart og spenning bak rattet i stedet.

Lørdag debuterte han som rallycrosskjører i VM-arrangementet som avholdes på Lånkebanen på Hell i Trøndelag.

Selv om Svindal er vant til høye hastigheter og kjent for å være uredd, innrømmer han at det var nervepirrende å skulle prøve seg på rallycrossbanen, hvor det i tillegg til høy fart ikke er uvanlig med knuffing mellom bilene.

Men det var samtidig et skikkelig kick, sier en smørblid Svindal etter å ha kjørt i mål etter det første løpet.

– Det var veldig, veldig artig!

I AKSJON: Aksel Lund Svindal i aksjon på Lånkebanen på Hell i Trøndelag. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Svindal har vært bilinteressert hele livet, og det var hans mangeårige samarbeidspartnere i Red Bull som inviterte ham til å kjøre rallycross. Med det fikk OL-helten oppfylt en barndomsdrøm.

– Noen spørsmål får en til å tenke at hvis jeg ikke sier ja til dette, kommer muligheten aldri igjen. Da er det bare å hive seg inn i setet og gi det et forsøk.

FERSK KJØRER: Å få være en del av rallycross-sirkuset er nesten surrealistisk, mener Aksel Lund Svindal. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Dette er rallycross: Ekspandér faktaboks Rallycross kjøres i motsetning til ordinær rally, som kjører på veier, på tilrettelagte bilbaner. I hvert løp kjører fem biler mot hverandre, og det er derfor ikke uvanlig at det blir litt knuffing og kamp om plassen.

Verdenspremiere i Norge

Selv om Svindal kjører sitt første løp i et VM-arrangement, så skal det sies at han ikke stiller i selve VM-klassen, RX, men klassen under; RX2e.

Alle bilene som kjører i begge klassene er for aller første gang helelektriske, og det er altså arrangementet på Hell som har fått æren av å avholde denne premieren.

Bilene som kjøres i VM-klassen representerer siste skrik utviklingen i elektriske rallycrossbiler.

– Den er et beist, og det går utrolig fort. Akselerasjonen er noe helt egent, sier rallycrosskjører Ole Christian Veiby, som forsvarer Norges ære i VM-klassen.

FORSVARER NORGE: rallycrosskjører Ole Christian Veiby stiller for Norge i den høyeste klassen under VM-arrangementet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

De flunkende nye VM-bilene går fra 0–100 på 1,8 sekunder – noe som er raskere enn en Formel-1-bil.

Den største forskjellen fra tidligere bilder, er at de elektriske bilene ikke lager så særlig mye lyd. Det er litt uvant, innrømmer Veiby.

Mange forbinder jo motorsport med nettopp lyden av motorbrus og lukten av bensin.

– Det er mange som savner det, men verden går videre og vi kan ikke henge igjen i det som var. Vi må se framover og dette er utrolig kule biler.

Tim Whittington, som er mesterskapskoordinator i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mener helelektriske er sportens framtid. Han peker på at man er nødt til å tenke mer på bærekraft også i motorsport.

VIKTIG FOR SPORTEN: Tim Whittington, som er mesterskapskoordinator i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mener elektriske biler er viktig for sportens fremtid. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Forhåpentligvis vil dette bety at sporten også vil bli relevant for yngre generasjoner og motorindustrien mens den blir elektrifisert, sier Whittington.

Vurderte L bak på bilen

For Aksel Lund Svindal føltes det helt rett å skulle debutere som rallycrosskjører under dette helelektriske løpet på Lånkebanen.

– Jeg syntes det var perfekt med tanke på at vi er gode på elbiler i Norge, sier han. Nordmenn har et forhold til det som er mye mer utviklet enn i alle andre land. Og når verdenspremieren skulle skje her på Hell, følte jeg det var en bra fit.

I skrivende stund har han fullført to av fem løp, og mannen som har vært vant til å klatre til topps på pallen må foreløpig si seg fornøyd med å ligge på niendeplass. Totalt er det ti kjørere i hans klasse.

Men ingenting er avgjort før siste løp er ferdig på søndag.

– Det var nesten sånn at jeg vurderte om det kunne vørt gøy å ha en L bakpå bilen. Selv om jeg kjører i den lavere klassen, er det gode utøvere.

Svindal har ikke ambisjoner om å nå til topps denne gangen.

– Dette er en opplevelse mer enn noe annet, og jeg er veldig takknemlig for å få lov til å være med. Jeg vil gjøre det bra ut fra mine forutsetninger og ha det gøy mens jeg er her.