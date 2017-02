Advarer sterkt mot tvangssammenslåinger

I følge VG forhandles det om kommunesammenslåinger i inntil 10 kommuner, og regjeringspartiene har i følge avisa lagt fram ei liste over aktuelle kommuner.

Skjønner ikke grunnlaget for tvang

Styrelederen i Lokalsamfunnsforeningen, Ole Gustav Narud, planlegger å samle kommuner som er utsatt for tvangssammenslåinger til et møte i Oslo 8. mars.

Styreleder i Lokalsamfunnsforeningen, Ole Gustav Narud, advarer mot kommunesammenslåinger med tvang. Foto: NRK

– Hvorfor er denne lille gruppen av kommuner valgt ut. Det er ikke godt å si, sier Narud til Nationen.

Heller ikke ordfører på Leka, Per Helge Johansen, skjønner hvilket grunnlag det er for å tvangssammenslå nettopp disse kommunene.

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad fra Venstre i Nord-Trøndelag, sier i en kommentar til NRK at han synes ideen om samanslåing av Nærøy, Vikna, Leka og Bindal er god. Han vil ikke utdype dette nå, og vil verken bekrefte eller avkrefte at VG's opplysninger er korrekte.

Katastrofe for øykommunen

En av de ti kommunene som kan bli tvangssammenslått er Leka.

– Dette vil være en katastrofe og et stort tap for øysamfunnet, sier ordfører Per Helge Johansen til NRK.

Ordføreren viser til at 75 prosent av innbyggerne har sagt at de vil at Leka skal bestå som egen kommune. Etter folkeavstemning er det også stor motstand mot sammenslåing i Vikna, mens befolkningen sier ja i Nærøy.

– Jeg hadde ikke drømt om at det foregikk forhandlinger bak ryggen på folk bak lukkede dører. Jeg synes de tar lett på lokaldemokratiet og folkeavstemninger. Jeg føler meg satt ut. Dette er skuffende, skremmende og alvorlig, sier Leka-ordføreren.

Leka er en av åtte øykommuner fra hele landet som har samarbeidet for å unngå kommunesammenslåinger.

Ordføreren i øykommunene Leka mener de har de tjenester folk trenger. Nå er det frykt for at kommunesammenslåing med tvang vil føre til sentralisering og utflytting. Foto: Trygve Hongset