Slik vil Frp presse KrF til å godta kommune-tvang

Det bekrefter sentralt plasserte kilder i både Frp og KrF overfor NRK. Siden forhandlingene fortsatt pågår, ønsker ingen av dem å siteres åpent.

KrF er dypt splittet i synet på kommunereform. Mens 10 av partiets 17 ordførere sier tvert nei til all tvangsbruk, åpner resten av dem tvangsdøren på gløtt. Også i stortingsgruppen er meningene delte.

Mens KrF sliter med å bestemme seg, øker utålmodigheten hos de andre samarbeidspartiene. Både Venstre, Høyre og Frp går inn for tvang i enkelttilfeller. Etter det NRK erfarer skal det være snakk om rundt ti tvangssammenslåinger, men hvor mange det blir til slutt er ennå ikke bestemt.

Utfordrer reform som er viktig for KrF

Selv om de tre andre partiene har flertall alene, er det avgjørende for både Høyre, Frp og Venstre at også KrF stiller seg bak avtalen om kommunereform. Etter det NRK forstår betyr det at også KrF må godta at enkelte kommuner blir slått sammen mot sin vilje.

Som ris bak speilet bruker Frp KrFs hjertebarn: Regionreformen.

– Hvis KrF sier nei til kommunereformen, så har vi ingen forpliktelser overfor regionreformen mer, sier en Frp-kilde til NRK.

Begge regjeringspartiene mener egentlig at to forvaltningsnivåer er nok i Norge: Stat og kommune. Men støttepartiene KrF og Venstre ville ikke kvitte seg med mellomleddet. Kompromisset ble en regionreform, som regjeringspartiene kun gikk med på fordi initiativet kom fra sentrumspartiene.

Vi er svært tilfreds med at det endelig er duket for en regionreform. Dette vil være et viktig grep i distriktspolitikken og er av historisk betydning. Geir Toskedal / KrF.no, 05.04.2016

I løpet av våren vil regjeringen legge fram et forslag til en ny inndeling, der dagens 18 fylkeskommuner reduseres til rundt ti. Som ved kommunereformen er målet at det skal landes en enighet mellom samarbeidspartiene i Stortinget først.

Men nå truer altså Frp på Stortinget med at deres støtte til regionreformen henger i en tynn tråd dersom KrF velger å stå utenfor avtalen om kommunereformen.

Nytt møte

Etter det NRK får opplyst skal partene møtes til nye forhandlinger om kommunereformen tirsdag. Onsdag er saken nok en gang tema på KrFs gruppemøte.

KrF-leder Knut Arild Hareide er etter det NRK forstår klar over at Frp vil bruke regionreformen som pressmiddel.

Da han gjestet Politisk kvarter tirsdag morgen avviste han at han fryktet at regionreformen kunne ryke dersom KrF sa nei til all tvang i kommunereformen.

– I kommunereformen var de fire partiene enige om at hovedprinsippet skulle være frivillighet. Så er vi enige om at vi kan bruke tvang, men ikke at vi skal bruke tvang. Nå har vi gode samtaler om dette, og jeg håper vi kan komme til snarlige konklusjoner, sa Hareide.