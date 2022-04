Mobilen får skylden for mye. Bruken er knyttet til blant annet smerter i nakke, fedme og former for avhengighet.

Tall viser at man i gjennomsnitt sitter klistret til denne skjermen tre timer daglig.

Men hvor mye mobilbruk er for mye?

Det har tyske forskere forsøkt å finne svar på.

Fortvil ikke – for ifølge resultatene skal det ikke være noen grunn til å kutte smarttelefonen helt. Men å legge den vekk én ekstra time i døgnet kan ha mye å si.

– Smarttelefonen er både en velsignelse og en forbannelse, sier forsker på prosjektet, Julia Brailovskaia i en pressemelding.

Så merkbare forskjeller

I et eksperiment på å kartlegge hva mobilbruk gjør med oss, rekrutterte forskerne 619 personer til å delta i den nye studien. Deltagerne ble tilfeldig delt inn i tre grupper.

Av disse måtte 200 legge vekk telefonen i en hel uke. 226 reduserte bruken med én ekstra time om dagen, mens de 193 gjenværende brukte mobilen som vanlig.

Deltagerne ble også intervjuet om livsstilsvaner og hvordan de generelt hadde det. Spørsmålene omfattet blant annet trening, rus og om de opplevde angst og/eller depresjon.

Resultatene viste at bruk av mobil ga en rekke utslag.

– Vi fant at både det å gi opp smarttelefonen fullstendig, samt det å redusere den daglige bruken med én time, hadde positive effekter på deltagernes livsstil, forteller Brailovskaia.

Den ukelange intervensjonen skal også ha endret deltagernes vaner på sikt.

Flere ble mer aktive

Fire måneder etter at forsøket var over, ble deltagerne intervjuet på nytt.

Gruppen som måtte legge vekk telefonen på heltid, svarte at de i gjennomsnitt brukte den 38 minutter mindre hver dag sammenlignet med før.

Gruppen som la den vekk i én ekstra time om dagen, brukte mobilen hele 45 minutter mindre på daglig basis.

I tillegg rapporterte deltagerne om økende tilfredshet i hverdagen.

De brukte mer tid på å være fysisk aktive, mens tegn på angst og depresjon minket.

– Det er ikke nødvendig å gi opp smarttelefonen helt for å føle seg bedre. Det kan være at man heller finner en optimal brukstid i løpet av en dag, avslutter forskeren ved Ruhr-universitetet i Tyskland.