Kristoffer og Adrian bruker mobilen bare tre timer daglig – slik klarer du å legge den fra deg

– Den er avhengighetsskapende. Det er verre enn sukker.

Kristoffer Larsen (20) er på guttetur i Trondheim. I sentrum av byen tar han og kompis Adrian Langsett (18) en kjapp titt på mobilen for å se hvor mye den brukes i gjennomsnitt hver dag.

Kristoffer bruker den litt over tre timer. Det samme gjør kompis Adrian.

– Jeg føler det er lite.

Det har han rett i. En undersøkelse Kantar TNS gjorde for Statnett i 2019, viste at én av fem nordmenn under 30 år bruker mobilen mellom fem og åtte timer om dagen.

MEST PÅ SNAPCHAT: Oversikten på Kristoffer sin mobil, viser at han bruker litt over tre timer hver dag på mobilen. Mest tid bruker han på Snapchat og Instagram. Foto: Johannes Børstad / NRK

Trang til å plukke opp mobilen

IKKE OVERRASKET: Professor i sosiologi, Aksel Tjora, mener det er naturlig at mobilen brukes mye. Spesielt fordi den må brukes til mange formål. Foto: KJARTAN OVESEN / NRK

– Jeg tror man trygt kan si at de fleste er svært avhengige.

Det sier professor i sosiologi ved NTNU, Aksel Tjora. Han har forsket på hvorfor vi mennesker er så avhengige av mobilen, og hvorfor vi bare må sjekke den i tide og utide.

Han er ikke overrasket over at nordmenn bruker mobilen mye, rett og slett fordi vi trenger mobilen til det meste i dagens samfunn.

– Hvis du ikke har en smarttelefon, blir det ganske tungvint. Det handler om å betale parkering, bestille billett eller komme i kontakt med folk.

Ga opp gamlemobilen

Tjora prøvde selv å droppe smartmobil i lang tid. Den kampen måtte han gi tapt.

– Jeg måtte bare gi opp. Bare for å melde fra at ungene skal være med på en trening, så trenger jeg en smarttelefon.

Men forskeren er klar på at det er både sunt og bra å legge bort mobilen. Derfor deler Tjora gjerne sine beste råd for å slippe mobilen litt oftere.

Aksel Tjoras råd for å legge bort mobilen Ekspandér faktaboks 1. Skru av varslinger: Dette forhindrer deg fra å bli forstyrret hver gang noe skjer på telefonen. Sjekk heller aktivt selv når du tenker det er fornuftig å gjøre det. 2. Dropp enkelte sosiale medier: Trenger du så mange? Kanskje kan du bare sjekke Facebook på dataen og ikke ha alle sosiale medier tilgjengelig på telefonen? 3. La telefonen ligge hjemme: Ikke så dumt hvis du skal rusle deg en tur, eller drikke kaffe med med en kompis. Det gjør ikke noe å være borte fra mobilen i en time eller to, selv om man kanskje føler seg litt naken.

Ba studentene legge bort mobilen én dag

Selv om Tjora syns det er naturlig at mobilen har blitt en stor del av oss, gjennomfører han likevel jevnlige forskningsprosjekter med sine studenter.

Av og til ber han studentene legge bort telefonen for en hel dag.

– De gruer seg noe forferdelig. Men bare den ene dagen bidrar til at de tenker gjennom mobilbruken. Mange lurer på om de skulle blitt flinkere til å legge den fra seg.

– De færreste greier det, men de har hatt en opplevelse av at det går an, sier Tjora.

Vil heller nyte livet

Guttegjengen i Trondheim er på ferie i byen, og er opptatt av andre ting enn å sitte med mobilen.

– Vi koser oss og lever livet, sier Adrian.

Men også de har gode tips til hvordan man skal klare å legge fra seg mobilen.

– Vær ute med venner og vær sosial, sier Kristoffer.