Mener barnevernet må granskes etter at «Beate» ble sterilisert

– Dette er helt klart den mest alvorlige saken jeg har vært borti, sier advokat Aleksander Skogrand Pedersen.

Han representerer Beate, ei mor som har vært i søkelyset til Indre Namdal barnevernstjeneste i mange år. De har gang på gang stilt spørsmål ved hennes omsorgsevne.

Indre Namdal barnevernstjeneste er en interkommunal tjeneste som dekker Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Høylandet kommune i Trøndelag.

NRK fortalte i helga at Beate frykta at hun skulle miste omsorgen for barna sine. I et møte med barnevernstjenesten mener mora at hun ble oppfordra og tvunget til å sterilisere seg.

– Jeg steriliserte meg i håp om å få beholde barna mine, sier Beate.

Indre Namdal barnevernstjeneste har etter hvert innrømma at de har begått flere overtramp i denne saken.

KREVER MER: – Det er bra kommunedirektøren anerkjenner det mor sier, og tar det på alvor. Men spørsmålet er hva man kan gjøre med dette og hva man kan lære, sier advokat Aleksander Skogrand Pedersen.

Peker på en ukultur

Nå krever advokat Skogrand Pedersen at kommunen må granskes. Han mener det er mange kritikkverdige forhold som bør gjennomgås.

– Her får jeg et inntrykk av at denne barnevernstjenesten har en ukultur, og det har jeg sett i flere saker. Det naturlige er at de iverksetter en eller annen form for gransking for å få bukt med dette.

Advokaten er krystallklar på at kommuneledelsen har ansvaret for at barnevernet følger loven. Han mener at de i denne saken har svikta totalt.

Derfor etterspør han en ekstern gransking som også evaluerer kommuneledelsens rolle.

– Har påvirka familien voldsomt

– Tilsynsmyndigheter som Statsforvalteren bør også vurdere om de skal undersøke saken, sier advokaten og fortsetter:

– Dette er en trist prosess som har foregått i mange år, og som har påvirka denne familien voldsomt.

Thea W. Totland er mangeårig barneadvokat og har selv bakgrunn fra barnevernet. Hun er enig i at det kan være på sin plass med en gransking utenfra med nye juridiske øyne.

– Men da må kommunen være innstilt på å gå i seg selv og gjøre rettinger. At man endrer rutiner og styrker opplæringen av ansatte, sier Totland.

INNRØMMER FEIL: Kommunedirektør i Grong, Bjørn Ståle Aalberg, sier at oppfordringa om sterilisering er noe han hverken kan eller vil forsvare.

Ser ikke behov for gransking

Kommunedirektør i Grong, Bjørn Ståle Aalberg, svarer på vegne av Indre Namdal barnevernstjeneste. Han beklager alle feilene som er gjort i denne saken.

Men han mener en gransking ikke er nødvendig.

– Dette er hendelser som går flere år tilbake, og de har vært kjent for oss i lang tid. Derfor er det iverksatt de tiltak som er etterspurt. Jeg ser derfor ikke behov for en gransking nå i dag, skriver Aalberg i en e-post til NRK.

Aalberg mener barnevernstjenesten har lært etter disse feilene.

– Jeg har en klar oppfatning av at både kommunen, som ansvarlig organ, og barnevernstjenesten har gått i seg selv etter disse hendelsene. Flere tiltak er gjennomført, blant annet endring av rutiner og opplæring av ansatte. I tillegg er det også iverksatt prosesser for å sikre ønsket kultur og faglig god praksis, skriver kommunedirektøren.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Advokat: Har påvirket rettsprosesser

I dag er Beate i 30-årene, og hun mener at hun er fratatt sin verdighet og retten til å bestemme over egen kropp takket være barnevernet. Ingen av barna hennes bor fast hos henne nå.

Advokat Skogrand Pedersen mener den kritikkverdige saksbehandlinga har mye av skylda.

– Det har resultert i at mor har blitt fratatt alle barna sine. Det har vært en rekke rettsprosesser, og man er enda ikke ferdig. Disse feilene blir fortsatt vektlagt av ulike instanser og domstoler, sier advokaten.

Nå venter flere rettsrunder. Beate sier til NRK at hun vil fortsette å kjempe for å få tilbake omsorgen for barna sine.

Kvinnen som kalles Beate i denne saken, er anonymisert av hensyn til barna.