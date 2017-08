Terrortiltalt trønder risikerer 10 år i fengsel

Saken oppdateres.

Mannen er siktet etter straffelovens § 147 a og d, den såkalte «terrorparagrafen». Dette har en strafferamme på inntil ti år i fengsel, skriver T-A.no.

33-åringen er tiltalt for å ha dannet, deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytet økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, og for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å «forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet» eller «å skape alvorlig frykt i en befolkning».

– Vi har en øvre strafferamme på ti års fengsel for disse forholdene. Som vi har sett av sakene som har vært for retten tidligere, inkludert Høyesterett, ser vi at straffenivået ligger veldig høyt i disse sakene, sier statsadvokat Kim Sundet til NRK.

– Det er naturlig når det dreier seg om deltagelse i en terrororganisasjon som Den islamske stat, som er betegnet av Høyesterett som en av de åpenbart verste terrororganisasjonene i vår tid, forklarer Sundet.

Reiste i 2014

Mannen er konvertitt og reiste fra Norge til Syria i 2014 etter å ha forsvunnet fra psykiatrisk behandling. Han ga senere gitt livstegn fra seg fra IS-hovedstaden Raqqa i Syria. I juni i år krysset han grensen til Tyrkia og ble pågrepet av tyrkiske myndigheter for ulovlig grensepassering.

Han satt fengslet i byen Gaziantep fram til han ble utlevert til Norge. Vel framme i Norge ble han pågrepet og siktet for terrordeltagelse.

Militære operasjoner

I tiltalen står det at 33-åringen inngikk en avtale med en eller flere personer tilknyttet terrororganisasjonen IS om å begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten.

Verdalingen skal ifølge tiltalen ha deltatt i militære operasjoner og væpnet vakttjeneste til han reiste ut av Syria i april i fjor.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen er en av tre trøndere som reiste til Syria. De to første som dro var et par i 20-årene, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. 32-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria.

33-åringen har hele tiden nektet straffskyld for terrorsiktelsen.

Verdalingens forsvarer Siri Langseth sier til NRK at hun ikke vil kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt, utover at verdalingen fortsatt ikke erkjenner straffskyld.

Det er satt av 15 dager til rettssaken, og det er foreløpig kalt inn tolv vitner. Saken starter i Oslo tingrett 2. oktober.