50 syke etter sykkelritt – fikk i seg sauebæsj

Per Stubban fra Trondheim deltok i rittet som gikk i Østerdalen forrige helg. Han har hatt store magesmerter helt siden.

Samtidig som NRK snakker med ham får han melding fra fastlegen. Prøvene viser at han har fått i seg campbylobacter, en tarmbakterie som kommer fra avføring hos sau.

– Jeg er fortsatt dårlig, og har hatt store magesmerter, feber og diaré helt siden tirsdag i forrige uke, forteller Stubban.

Etter en uke i senga, bestemte han seg for å legge ut en forespørsel i sykkelrittets facebook-gruppe for å høre om flere hadde opplevd det samme. Responsen var enorm.

– Det har vel vært rundt 300 deltakere, og når 50 stykker av de har blitt syke, så er det mange. Jeg antar at det er fler enn det også, sier han.

Saueavføring i regnvannet

Årsaken til at syklistene har blitt så dårlige er fordi dyreavføring løst seg opp etter et kraftig regnfall og blitt liggende i veien. Dette har igjen sprutet opp på syklistene.

Rittlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, forteller at hele 50 deltakere har fått påvist tarmbakterien og blitt syke av det. Foto: Privat

– Særlig hvis avføringen er fersk og det er store mengder så kan den sprute på drikkeflasker og på hender slik at man får det i seg når man drikker, sier rittlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, til NRK.

Legen begynte å få meldinger om symptomene to dager etter at sykkelrittet var over. Nå har 50 personer fått påvist bakterien.

– De fleste har heldigvis fått lettere plager av det, men det er noen som har vært skikkelig syke og har fått behandling for sykdommen, men hos de fleste har plagene gått over av seg selv, forteller legen.

Sykkelrittet, Trans-Østerdalen, startet 24. juni. Her er rundt 300 klar for start. Foto: Knut Selmer

Må gjøre tiltak

Han forteller at folk også har blitt smittet tidligere i andre ritt og at det er sånt som skjer av og til.

– Vi har vært i dialog med ledelsen i rittet, og vi har en del konkrete tiltak som vi skal se på. Vi har vært veldig uheldig med årets ritt, men vi må absolutt se på hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje igjen, sier Bjørnstad-Tuveng.

Per Stubban var en av dem som måtte på sykehuset for å få intravenøs næring.

– Nå er jeg på bedringens veg, men det har vært noen tøffe dager. Neste gang skal jeg ikke bruke håndholdt drikkeflaske, men drikkesekk, og hvis det er så mye regn som det var nå, så vil jeg nok være skeptisk til å starte, sier han.