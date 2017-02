– Drapstiltalte husker ingenting om øks

Tirsdag startet rettssaken etter drapet på Laimutis Aleksinas i Lånke i Stjørdal kommune. Etter fremlegging av politiets tekniske bevis, forklarte den drapstiltalte 29-åringen seg i retten tirsdag.

Der fortalte 29-åringen at han og avdøde var gode venner og at de hadde vokst opp sammen i Litauen.

– Det er en god kamerat av ham som er død. Moren av avdøde, som også er i retten i dag, er nærmeste nabo hjemme i Litauen. Han synes det er helt forferdelig, forteller forsvarer til den drapstiltalte, Tore Angen til NRK.

– Jeg var veldig full

Flere skal ha vært samlet ved en bålplass i Lånke natt til 9. juli. 29-åringen skal ha dratt hjem, men blitt hentet igjen.

– Vi gikk til bålplassen. Drakk vodka og pratet sammen. Der satt vi ganske lenge. Etterpå husker jeg bare noen episoder, jeg var veldig full, forklarte 29-åringen i retten tirsdag.

Tore Angen er forsvareren til den drapstiltalte 29-åringen. Foto: Rita Kleven / NRK

Aktor i saken fortalte tidligere tirsdag at 29-åringen hadde en promille på 1,56 da det ble tatt blodprøve av ham klokken 07.35.

29-åringen forteller videre at han husker at 23-åringen holdt ham fast og forsøkte å roe ham ned. Da han slapp, tok 29-åringen en stokk og slo til ham.

– Jeg fikk et slag mot meg. Så husker jeg stedet der jeg våknet opp ved bålplassen, forklarer 29-åringen.

Da han våknet lå 23-åringen livløs over en benk. Han skal ha bedt 33-åringen som er siktet for medvirkning til drap, om å ringe ambulanse.

– Husker ingenting om øks

Politiet la frem sine tekniske bevis i rettssaken før tiltaltes forklaring. Aktor Jarle Wikdahl, forklarte i retten at avdøde hadde minst ti «skarpkantede» sår i nakken og bakhodet.

– Tiltalte husker ingenting om øks. Det han har forklart medfører heller ikke at noen dør av det, forteller forsvarer til 29-åringen, Tore Angen til NRK.

– Vi vet at avdøde har dødd av flere øksehugg, og tiltalte har forklart at han slo med en kjepp eller stav og det harmonerer ikke med det vi vet avdøde døde av, fortsetter Angen.

Aktor viste også frem bilder av 29-åringens klær, som hadde blod fra den avdøde på seg.

Nødsamtalen fra den medtiltale 33-åringen ble også spilt av under rettssaken. Den kom inn klokken 04.06 natt til 9. juli, og varte i 18 minutter. Der forteller innringeren at en person ikke puster.

Ambulanse var på stedet 04.30, og politiet kom et kvarter senere. Da ble fire personer pågrepet. To av dem ble senere sjekket ut av saken, mens de to andre fortsatt er varetektsfengslet.