Ved hjelp av utenlandsktalende sykepleier jobbes det nå med å finne ut hvor de to personene som brøt isolasjonen har vært. Det opplyste helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen, til formannskapet i dag.

Brudd på isolasjonen ble avdekka av vektere, og er nå en politisak.

BRØT ISOLASJONEN: At to smitta brøt isolasjonen ble oppdaga av vektere, det forteller Helge Garåsen. Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Det muterte viruset sprer seg

Den engelske varianten av koronavirus sprer seg i Trondheim. Det kan bli strenge smittetiltak dersom de ikke klarer å finne ut hvordan smitten sprer seg.

– Det har blitt 27 smittede etterhvert, nesten halvparten er nærkontakter.

Det sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Mange personer er satt i karantene som følge av utbruddet av den engelske varianten av koronaviruset.

– Dette kan bli veldig stort, så dette vet vi jo ikke.

Vær skjerpet

Kommuneoverlegen minner om at de kjente tiltakene, som å holde avstand og holde god håndhygiene, nå er viktigere enn noen gang.

– Jeg tror man skal være skjerpet. Kanskje ikke urolig hele tiden, men skjerpet.

Koronautbruddet i Trondheim er knytta til et utenlandsk arbeidsmiljø, men har spredd seg. Det berører også firmaet Bygger'n på Heimdal.

MANGE I KARANTENE: Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyser at mange er satt i karantene, og at det kan bli strenge tiltak dersom man ikke klarer å følge smittevei. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommuneoverlegen opplyser at rundt 130 personer eller firma som har vært innom Bygger'n i aktuell periode må i karantene. Dette gjelder for besøkende i perioden 1.–5. februar. De må i ti dagers karantene. Husstandsmedlemmene deres må også i karantene, men bare til det foreligger negativ test for den som besøkte firmaet.

Dersom flere har besøkt firmaet i aktuell periode, men ikke hørt noe, så må de kontakte kommunens koronatelefon. Røsstad opplyser at disse også skal i karantene.

Firmaet vasker ned lokalene, og satser på å åpne senere i uka.

Kan bli strengere tiltak

– Selv om dette øker i omfang, har vi en form for kontroll, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Hun opplyser at de vet hvor folk er smittet. Men dersom det dukker opp tilfeller hvor man ikke klarer på spore smitten, så må det settes inn tiltak.

Mandag 8. februar fikk fem personer i Trondheim påvist covid-19. Alle har et mildt sykdomsforløp, opplyser kommunen.