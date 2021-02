Ny smitte i Trondheim: – Vi har ikke oversikt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en tidlig versjon av denne saken ble kommuneoverlegen sitert på at hun sa at kommunen er i ferd med å miste kontrollen over smitten. Dette er ukorrekt. Det hun sier er at de ikke har oversikt over alle som kan ha vært eksponert for smitten. NRK beklager feilen.

Mandag ettermiddag opplyser Trondheim kommune at det er påvist koronasmitte ved Bygger'n på Heimdal.

Smittesporingen gir mistanke om at dette er den britiske varianten, som er svært smittsom, skriver de i en pressemelding.

Til NRK sier kommuneoverlege Tove Røsstad at de ikke har helt oversikt over alle som kan ha blitt smittet.

– Det er ganske mange personer som har vært innom her, som potensielt kan ha blitt smittet, for dette er et veldig smittsomt virus. Den oversikten har vi ikke.

Smittesporere jobber ifølge Røsstad intenst med å få tak i personer som har vært i butikken, for å få en oversikt.

ANSATT SMITTET: Det er en ansatt ved Bygger'n som skal ha avlagt positiv andregangstest. Vedkommende var på jobb i fem dager etter at den første testen var negativ. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Utbrudd med mutert virus

Det er fra tidligere et kjent utbrudd i Trondheim, knyttet til et utenlandsk arbeidsmiljø. 21 personer var pr. fredag knyttet til utbruddet, og fredag fikk sju av disse bekreftet at det var den britiske mutasjonen de var smittet av.

Smittesporingen fra Bygger'n viser en sammenheng med dette utbruddet.

Fredag sa kommuneoverlege Røsstad at hun forventet at samtlige av de 21 smittede hadde det muterte viruset. Samtidig sa hun at hun ikke var bekymret fordi smitten var nokså isolert i ett miljø, men mandag er ting mer uavklart.

– Vi vet ikke omfanget av smitten nå. Dette har fått en uønsket dreining, sier hun.

– Det er veldig mange flere som eksponert. Samtidig er det brukt munnbind som har beskyttet, så det er for tidlig å si hvor utsatt folk har vært. Men vi tar ikke noen sjanser, derfor innfører vi tiltak nå.

USIKKER SITUASJON: Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, sier de ikke har oversikt over omfanget av smitten ennå. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Må i karantene

Ifølge Arne Reinertsen, administrerende direktør ved E. A. Smith, som eier Bygger'n, er det en ansatt som er smittet. Vedkommende testet først negativt, og var deretter på jobb 1. til 5. februar, før en andregangstest påviste smitte søndag 7. februar.

Alle som har vært innom Bygger'n Heimdal i perioden 1. februar til 5. februar skal dermed sammen med hele sin husstand gå i 10 dagers karantene fra siste besøksdato.

Reinertsen opplyser om at besøkende har blitt registrert med QR-kode, og ifølge kommuneoverlege Røsstad skal det ha vært 130 besøkende i butikken i denne perioden.

Alle som har besøkt butikken må testes umiddelbart og på dag sju etter siste besøk, opplyser kommunen.

Husstandsmedlemmer til personer som har vært i butikken slipper karantene så snart denne personen har testet negativt, men personen selv må fullføre karantenen selv om første test er negativ.

LUKKEDE DØRER: Bygger'n Heimdal holder stengt fram til torsdag, for å vaske ned butikken. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Stengt til torsdag

Arne Reinertsen i E. A. Smith sier at alle andre ansatte har testet negativt, men er likevel satt i karantene.

– Som et ekstra tiltak slik at ansatte og kunder skal føle seg helt trygge, stenger vi og vasker ned før vi åpner igjen med annen bemanning torsdag, sier han.

– Utover det har vi for sikkerhets skyld stengt hovedkontoret, som ligger på samme eiendom, inntil videre.

Reinertsen opplyser også om at de har hatt strenge smitteverntiltak på Bygger'n, med blant annet håndsprit, munnbind, plexiglass i kassen, maks fire kunder pr. 100 kvadratmeter butikk, vasking av kontaktflater og økt renhold, kohorter ved pause og lunsj, ansatte som holder seg hjemme om de er småsyke, og så mye aktivitet ute av butikk som mulig.