113 nye koronasmitta i Trondheim siste døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

113 nye personar er smitta av koronavirus i Trondheim siste døgn. I tillegg er det meldt inn cirka 100 positive hurtigtestar som no skal følgast opp med PCR-test.

Fire pasientar er innlagde på St. Olavs hospital. Ingen av dei ligg på intensivavdelinga.

Det vart gjennomført 1165 testar på dei kommunale teststasjonane siste døgn.

Mykje smitte blant studentar

88 av dei smitta er mellom 20 og 29 år.

– Vi har ikkje hatt moglegheit til å snakke med alle enda, men det er mange av dei smitta som er studentar, seier Kimbell.

– Det er ikkje overraskande sidan vi har eit stort utbrot i studentmiljøet no, seier Elizabeth Kimbell.

Ho er fungerande kommuneoverlege i Trondheim.

– Vi jobbar allereie målretta mot studentane med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) i samarbeid med NTNU, og det kjem vil til å fortsette med no, seier Kimbell.

Elisabeth Kimbell, fungerande kommuneoverlege i Trondheim. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Ny nasjonal smittetopp

Smittetala held fram å auke i Noreg, og det siste døgnet er det blitt registrert nok ein smittetopp. 1.415 registrerte koronasmitta er 730 fleire enn same dag i førre veke, og 121 fleire enn dagen før. 65 smitta er innlagt på sjukehus i Noreg no.

– Eg er uroa for situasjonen. Det er også årsaka til at regjeringa ikkje opna opp for halvanna veke sidan, slik som planen var, men skyvde på det, seier helseminister Bent Høie (H).

Pressekonferanse seinare i dag

Trondheim kommune har kalla inn til pressekonferanse i dag. Der vil dei gi informasjon om smittesituasjonen, testarbeid og tiltak frå kommunen dei neste dagane.

Alle som fekk positiv PCR-test i går skal ha fått ein SMS frå kommunen om kva dei skal gjere no som dei er smitta.

Kommunen ønskjer at dei som har testa positivt på ein hurtigtest sender e-post til:

positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no.

Du vil då kome i direkte kontakt med dei som jobbar ved smittesporing, som sørgjer for å setje deg opp til ein prioritert PCR-test.