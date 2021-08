Kaotiske tilstander i Trondheim – koronatelefonen kollapset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke noen drømmesituasjon. Jeg har full forståelse for at folk har behov for å søke råd en plass, men med den smittetoppen vi har nå, sprenges det litt.

Det sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune.

Den siste uken har to koronautbrudd sørget for at smittetallene har økt kraftig.

Tirsdag fikk hele 69 personer bekreftet covid-19, noe som er det høyeste smittetallet i kommunen siden jul.

Ifølge kommunedirektør Morten Wolden er det kommet inn nesten like mange positive hurtigtester, som må bekreftes med PCR-test.

Utbruddene, i tillegg til at barn og unge nå skal testes i stedet for å gå i karantene, har ført til et enormt press på testkapasiteten i kommunen.

De som forsøker å bestille via kommunens nettsider, vil finne at neste ledige time er først om 4-5 dager.

De drøyt 2000 ekstra timene som ble lagt ut mandag ble revet vekk på et blunk.

Fikk ikke avbestilt time

Ikke minst har operatørene på koronatelefonen hatt sitt svare strev med å forsøke å besvare de om lag 1000 daglige henvendelsene.

Mange har måttet vente i timevis for å komme gjennom.

Trondhjemmer Merete Sæther forteller til NRK at den eneste måten å få avbestilt en testtime, er å ringe. Etter å ha forsøkt i flere timer både tirsdag og onsdag, ga hun til slutt opp.

– Jeg ble litt frustrert til slutt. Jeg ville jo avbestille, sånn at andre kunne benytte seg av timen.

Koronatelefonen kollapset

Sæther er ikke den eneste som ikke har kommet gjennom. Faktisk har pågangen vært så stor at koronatelefonen til slutt kollapset i 13-tiden onsdag.

I skrivende stund er telefonen fortsatt nede, og kommunikasjonssjef Harry Tiller håper telefonen vil være åpen igjen torsdag morgen.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, beklager at koronatelefonen nå er nede. Han hadde håpet at den ville åpne igjen etter en drøy time, men problemet viste seg å være mer komplekst enn antatt. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Vi har ikke funnet ut hvor feilen ligger ennå, og det har vist seg å være litt vanskelig. Det er bare å beklage, men vi jobber intenst med å få dette opp så fort som mulig, sier Tiller.

– Mitt råd er å oppsøke kommunens koronasider. Det står ganske mye informasjon der. FHI har også oppdaterte nettsider med generell informasjon.

På generell basis vil Tiller oppfordre folk til å se om de finner svar på sine spørsmål på nett, før de velger å ringe.

– Om folk gjør det, kan det hende at vi reduserer køen noe med det.

– Ikke godt nok

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier til avisa Nidaros at testkapasiteten i Trondheim ikke er god nok.

– Det er dessverre ikke godt nok å måtte vente så lenge, derfor må kommunene benytte karantene dersom man ikke klarer å teste alle nærkontakter. Man må også vurdere hvilket nivå i trafikklysmodellen man skal bruke på skoler som har en ukontrollert smittesituasjon, skriver Nakstad i en e-post til avisen.

Han informerer også om at Helsedirektoratet jobber sammen med FHI for å gi råd om hvordan dagens kapasitetsproblemer kan løses.

– Særlig ser det ut som smittesporingsarbeidet er blitt veldig ressurskrevende nå.

FOR LENGE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at å vente i 4-5 dager på en koronatest, er for lenge. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Mange oppsøker privat testing

Problemet med å komme gjennom hos kommunen, har ført til at mange har valgt å benytte seg av private testtjenester i Trondheim.

Aktøren Eurofins på Bakklandet tilbyr hurtigtester via både bestilling og med drop-in.

I køen som går rundt kvartalet, finner vi blant annet Ingrid Friele Hauan og sønnen Jakob Friele Rønning.

12-åringen går på Charlottenlund barneskole, hvor seks elever har fått påvist covid-19. Han har derfor fått beskjed om å teste seg.

– Vi prøvde først å bestille time gjennom Trondheim kommune, men vi fikk ikke time før søndag. Så nå står vi her, forteller moren.

TESTER PRIVAT: Da Jakob Friele Rønning ikke fikk test før på søndagen, valgte mamma Ingrid Friele Hauan å ta ham med til en privat aktør. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Alfred Gulvin i Eurofins sier de normalt tester rundt 3-400 personer daglig, men at kommunens utfordringer har ført til langt større pågang.

De har ikke opplevd så lang kø før som denne onsdagen.

– I kveld får vi inn to ekstra arbeidere for å håndtere presset og den lange køen. Vi forsøker å håndtere det så raskt som mulig og så godt vi kan, sier Gulvin.

Varsler strengere regler

Trondheim kommune har kapasitet til å teste om lag 1000 personer daglig framover, men de jobber med å øke kapasiteten ytterligere. Blant annet utvides åpningstidene på teststasjonene fra torsdag av.

– Det jobbes fortløpende med å legge ut nye timer for testing og nye løsninger der innbyggerne kan benytte selv-testing der det ikke foreligger symptomer, skriver kommunen i en pressemelding.

Det er i tillegg opprettet en egen e-post for personer som har fått påvist covid-19 gjennom hurtigtest privat. Disse skal altså ikke gjennom det ordinære bookingsystemet for å få bekreftet resultatet med en PCR-test.

Ifølge Adresseavisen forventer kommunedirektør Morten Wolden å se enda høyere smittetall torsdag. Han vurderer å innføre strengere koronaregler, for å få bukt med smitten.

Situasjonen skal diskuteres i et ekstraordinært formannskapsmøte torsdag.