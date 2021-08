Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Økningen nå er høy og vi ønsker ikke at for mange skal bli smittet på for kort tid, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK fredag morgen.

Smittetallene fortsetter å øke her til lands, og det siste døgnet er det blitt registrert en nok en smittetopp. 1.415 koronasmittede er 730 flere enn samme dag i forrige uke, og 121 flere enn dagen før. 65 pasienter er innlagt på sykehus.

– Jeg er urolig for situasjonen. Det er også årsaken til at regjeringen ikke åpnet opp videre for halvannen uke siden, slik som var planen, men skjøv på det, sier Høie, som også kom med en appell:

– Vi har ikke gjenåpnet Norge. Jeg vil appellere til at vi kan ikke ha den smitteøkningen fremover som vi har hatt det siste døgnet.

Krever svar fra Høie

Helsedirektoratet har slått fast at vi er inne i en fjerde smittebølge. Smitten sprer seg særlig blant de unge, og i flere norske storbyer er situasjonen kaotisk.

I Bergen er arbeidet med å teste og å smittespore, kalt tisk-strategien, i ferd med å knele i den kommunale helsetjenesten, ifølge fungerende byråd Lubna Jaffery (Ap).

Fungerende byråd Lubna Jaffery (Ap) i Bergen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Det vi trenger er et tydelig signal om hva vi skal gjøres med tisk-strategien, skal den endres eller opprettholdes, spør hun.

Høie er åpen for at prioriteringene kan endres i tisk-strategien fremover fordi flere er vaksinert og innleggelsene er lave. Han lover klare svar under pressekonferansen fredag.

– Jeg opplever at vi støtter opp, og at Helsedirektoratet har jevnlig kontakt med kommunene. Jeg forstår at vi er i en ny og annen situasjon, sier han.

Vurderer vaksiner til barn

Om kommunene skal sette inn tiltak for å få ned smitten, må tiltakene stå i forhold til hvor farlig smitteøkningen er.

Ettersom store deler av Norge er vaksinert, gir ikke smittebølgen i høst like mye sykelighet som ved forrige bølge.

– Vi kommer til å gi kommunene enda tydeligere veiledning i dag om hvilke tiltak som er forholdsmessig, sier Høie.

Han sier at den største bekymringen for helsemyndighetene nå er at det fortsatt er noen uker igjen til alle over 18 år har fått beskyttelse gjennom vaksinering.

Regjeringen skal snart ta stilling til om barn mellom 12 og 16 år skal få tilbud om vaksine.

Folk står i kø for å teste seg på Adamstuen teststasjon i Oslo onsdag. Det siste døgnet er det registrert 1.415 koronasmittede i Norge, som er ny rekord med god margin. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Forsvarer grønt nivå på skoler

Alle norske skoler fikk åpne til grønt nivå i høst, og det prioriteres smittesporing og testing istedenfor karantene og gult og rødt nivå. Helseministeren forsvarer avgjørelsen til tross for de økende smittetallene.

– Dette er den gruppen vi vet har ganske store negative konsekvenser av å ikke få være sammen. Hvis yngre som har utfordringer fra før ikke får lov til å gå på skole og ha fritidstilbud, så ser vi at de kan få ganske store helseutfordringer. Dette er også en gruppe som tåler smitten bedre enn eldre gjør, sier Høie.

– Vi har også vært tydelig på at dersom det blir smitteutbrudd, så skal kommunene fortsatt bruke trafikklysmodellen. Da skal man kunne gå til gult eller i verste fall rødt nivå.

Liten risiko for overbelasting

I Oslo ble det registrert 333 nye koronasmittede siste døgn.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 925 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 549.

I alt har 153.534 personer testet positivt for korona i Norge.

Torsdag var 65 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før.

– Vi er i en situasjon der Folkehelseinstituttets risikovurderinger sier at det er lite sannsynlig at sykehuskapasiteten kommer til å bli overbelastet. Men vi ønsker ikke at smitten skal stige veldig mye. Vi ser jo at de som i hovedsak kommer på sykehus er personer som ikke er vaksinert, sier Høie og legger til:

– Nå er det lurt å vaksinere seg raskt.