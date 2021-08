Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siste: 68 nye smitta i Trondheim siste døgn.

– Smittetala er framleis høge i Trondheim.

Det seier kommunedirektør Morten Wolden.

Den største andelen av dei 68 positive testane er knytte til studentmiljøet. Blant dei positive er det også mange barn og ungdom i skulealder, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunen har også registrert 78 positive svar på hurtigtestar, som blir følgde opp med PCR-testar.

Fire personar er innlagde på St. Olavs hospital med korona. Ein av desse pasientane er innlagt på intensivavdelinga.

Foreslår nye tiltak

Kommunedirektør Morten Wolden har laga eit forslag til ei ny koronaforskrift, som formannskapet skal stemme over i dag klokka 12. Det er dei folkevalde i kommunen som bestemmer reglane folk i Trondheim eventuelt må leve med framover.

– Dei som handterer store mengder folk og besøkande må sikre smittevernet på eit veldig høgt nivå, seier Wolden. Han fortel at kommunen mellom anna skal ha møter med kollektivselskap og NTNU om dette i dag.

Her er kommunedirektøren sitt forslag til ny koronaforskrift:

Påbod om at serverings- og skjenkestadene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkundar ved framkomst.

Påbod om bruk av munnbind for vaksne og ungdom over 12 år på offentleg transport og innandørs i offentlege lokale der ein ikkje kan halde minst ein meters avstand. Det vert gjeve fritak for personar som av medisinske omsyn ikkje kan nytte munnbind.

Sterk anbefaling om at arbeidsgivarar legg til rette for at tilsette som må nytte kollektivtransport til arbeid kan jobbe heime så lenge det er mogleg ut ifrå arbeidsoppgåvene deira.

Kommunedirektøren foreslår også at desse anbefalingane vert vidareført:

Minimum 2 meters avstand mellom personar som trener på treningssenter

Bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerar over 12 år.

Avgrensing av sosiale kontaktar til inntil 10 personar per veke (gjeld ikkje sosiale kontaktar i eigen husstand, arbeid og skule. )

Bakgrunn for forslag til nye tiltak

Den siste veka har to utbrot av koronasmitte sørga for ei kraftig auke i smittetala i Trondheim.

I går vart 69 personar registrert som koronasmitta i byen. Det er det høgste smittetalet i kommunen sidan jul.

Nesten like mange personar fekk positive hurtigtestar. Desse personane må også teste positivt på ein ordinær PCR-test før dei vert ein del av dei offisielle smittetala.

Barn og unge no skal bli testa i staden for å gå i karantene. Saman med utbrota har det ført til eit enormt press på testkapasiteten i kommunen.

Det eine utbrotet er knytt til elevar ved fem skular i byen, minst 32 personar er smitta i utbrotet. Ifølgje Nidaros skal fleire hundre elevar framleis vere i testkarantene.

Det andre utbrotet er knytt til studentmiljøet ved NTNU. Minst 41 personar er smitta der. Mange har og testa positivt på hurtigtestar.

Folk flest har også fleire nærkontaktar no enn under tidlegare utbrot, som følgje av gjenopninga. Det gjer smittesporinga krevjande, og fører til at kommunen no utarbeider ein ny måte å drive smittesporing på.

– Vi er nøydde til å gjere det raskare og overlate meir av ansvaret på den som er smitta, fordi omfanget er så stort, sa fungerande kommuneoverlege Elizabeth Anna Kimbell i går.

Samstundes understreka ho at situasjonen er ein annan enn i vår sidan mange no er vaksinerte mot korona.

– Sannsynet for at det blir mange med alvorleg sjukdom i samfunnet no er derfor vesentleg lågare enn i vår, sa ho.

– Samtidig er det slik at dersom svært mange blir sjuke, så vil også nokon av dei bli alvorleg sjuke fordi vaksinen ikkje beskyttar hundre prosent mot alvorleg sjukdom, utdjupa Kimbell.