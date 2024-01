Flere veistrekninger er stengt mandag på grunn av været, og flere veier står i fare for å bli stengt.

– Skal du langt av gårde bør du beregne ekstra tid, sjekke at veiene er åpne, sørge for nok drivstoff eller batteri og ha gode dekk, er oppfordringa fra Håvard Langmo, som er trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen nord.

Og det har gått flere skred:

Fylkesvei 8830 Maribukt – Store Lerresfjord

Fylkesvei 882 Tappeluft og Øksfjord ferjekai

Fylkesvei 8018 Nuvsvåg – Tverrfjorden

Fylkesvei 8014 Sør-Tverrfjord – Sandland

Vegvesenet forventer ikke åpning av de tre sistnevnte strekningene før tidligst tirsdag.

SKRED: Veien mellom Nuvsvåg og Tverrfjord er også stengt grunnet snøskred. Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Geir Stensen fra bygda Nuvsvåg hadde kjempeflaks da han var på vei hjem søndag. Rett etter en sving før bygda Øksfjord, ble det plutselig helt hvitt.

– Jeg kom i vanlig fart, og når alt er hvitt er det ikke bare å se hva som er foran deg. Men plutselig ser jeg at her er alt blokkert og det er bare å bremse – men det var selvfølgelig for sent.

KJØRTE INN I SKRED: Geir Stensen fra Nuvsvåg i Finnmark kjørte rett inn i et snøskred, like etter det var gått. Foto: Geir Julius Stensen / Privat

Havnet midt i snøskredet

Geir Stensen står på bremsa, men klarer ikke å bremse i tide. Han havner fem-seks meter inn i snøskredet.

– Det var litt vanskelig å komme seg ut av bilen, for dørene var blokkert. Jeg måtte henge ut av siderutene for å rydde bort snøen, så jeg fikk opp døra.

Han så på snømengdene som fremdeles lå og fløt på sjøen. Det fortalte han at han må ha kommet like etter skredet var gått over veien.

– Minuttene spilte på min side den dagen.

Da gjaldt det å komme seg raskt vekk.

– Jeg ville ikke sitte i bilen, for man vet aldri – det kan jo komme flere skred på samme sted. Skred har ofte flere løse punkt oppe i fjellet, så det er litt skummelt.

– Det var bare å pelle seg vekk derifra, legger han til.

Han kommer seg over all snøen på veien og i dekning et stykke bort på veien.

– Jeg så opp i lia etter frisk skog som aldri har vært utsatt for skred, så kom det flere biler til etter hvert.

Geir fikk ringt etter hjelp, så veien ble meldt stengt for andre trafikanter. Nå er han værfast på foreløpig ubestemt tid, da det er gått flere snøskredet i området.

Ustabile forhold

Skredvarsleren melder at det er størst skredfare i Finnmark fra mandag kveld.

«Det er generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet om kvelden, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak» står det på nettsidene.

Beveger du deg videre nedover landet, øker faregraden betraktelig. Også her er veiene berørt og fylkesvei 7940 mellom Lauksundskaret i Skjervøy og Arnøyhamn er stengt på grunn av et snøskredet.

Fra klokka 14.00 vil fylkesvei 864 i Tromsø bli stengt grunnet fare for snøskred. Dette vil medføre at beboerne i Vågnes, Skittenelv og Oldervik blir isolert.

Også E6 over Kvænangsfjellet stenger klokka 19.00 på grunn av fare for ras. Nye vurderinger blir tatt på begge strekninger tirsdag.

I skredvarslinga for Troms og Nordland, er faregraden oppe i 4 – stor snøskredfare.

«Værskifte! Naturlig utløste skred ventes på grunn av temperaturstigning og regn siste del av dagen. Nysnøproblem høyt til fjells. Hold deg unna skredterreng» meldes det på varsom.no.

Størst fare i disse områdene er fra mandag ettermiddag.

STENGT VEI: Veibommen er nede og veien stengt på fylkesvei 8830 ved Maribukt, her i retning Korsfjorden i Vest-Finnmark. Her gikk det snøskred søndag, og veien er ennå stengt. Foto: Statens vegvesen

Værskifte

Etter en kuldeperiode først i nord, deretter i sør, går det mot et værskifte i det meste av landet med temperaturstigninger opp mot 40 grader i både nord og sør.

I Bodø kan det komme opp i 5 plussgrader, mens Tromsø meldes det om 4. I Finnmark holder det seg litt kjøligere, med en variasjon på 0 grader og ned i 13 minusgrader.

Og med høyere temperaturer – slår nedbøren om til det litt våtere slaget.

Utover dagen blir det vind og regn i hele Nord-Norge.

REGN: Det ventes mye regn i store deler av Nord-Norge i starten av uka mellom Svolvær og Hammerfest. Foto: yr.no

– Det er store deler av Nord-Norge som får seg en skikkelig mildværsrunde nå, men Finnmark slipper kanskje unna det aller verste.

Det sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

– Det er fare for at det kan komme noe underkjølt regn i andre deler av både Finnmarksvidda og Vest-Finnmark. Vi har farevarsler i dag om både regn og is på veiene, legger Ratajczak til.

VÆRET: Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak melder om regn i løpet av dagen. Foto: Inga Maret Solberg Åhrén / NRK

Farevarslet er foreløpig gult, og melder mellom Svolvær og Hammerfest om ventet lokalt nedbør på 30–40 mm i løpet av 12 timer.

Fra mandag formiddag til tirsdag kveld er det lokalt ventet 70–90 mm nedbør på 24 timer mellom Nesna og Narvik i Nordland.

I den mest intense perioden vil det kunne komme 40–50 mm nedbør på 12 timer, meldes det.

Øst-Finnmark slipper unna regnet.

– I første omgang, sier vakthavende meteorolog Ratajczak.

– Vinden holder på å minke, og da blir det en skiftende bris og spredte snøbyger nå de neste timene, før det fra i ettermiddag begynner å øke til en sørøstlig liten kuling – og da kommer snøværet ifra Vest-Finnmark inn mot øst også.

SNØVÆR: Det er også meldt gult farevarsel for snø øst i Troms og vest i Finnmark mandag og tirsdag. Mandag ettermiddag og kveld er det ventet rundt 20–40 cm snø i løpet av 12 timer i disse områdene. Foto: varsom.no

– Ta det med ro

Trafikken blir berørt i hele Nord-Norge. Snøværet fører til forsinkelser i lufttrafikken, og plussgrader og regn gjør veiene utfordrende.

Allerede har det vært flere bilberginger i Troms og Nordland mandags morgen. Ved Ytteren i Rana har det også vært en trafikkulykke med tre biler involvert.

Håvard Langmo, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen nord oppfordrer om å være forsiktig og beregne god tid på veiene.

– Vi oppfordrer trafikantene å følge med på trafikk- og værmeldingene i dag. Folk må belage seg på lengre reisetid når det blir glatt, eller om det skjer noe som gjør at det kan bli venting.

Væromslaget har ført til at sentralen har begynt å få inn rapporter om utfordrende kjøreforhold.

– I Nordland får vi en del meldinger om at det er begynt å bli glatt på grunn av dette væromslaget, med mye regn. I Finnmark har vi en del snøfokk, men det begynner å åpne opp – så jeg oppfordrer å sjekke trafikkmeldingene der.

– Senk farta, ta det med ro og vis hensyn i trafikken, er rådet fra trafikkoperatøren.

Tirsdag blir det tilbake til litt lavere temperaturer i det meste av Finnmark, mens Troms og Nordland holder varmegradene stort sett utover uka.